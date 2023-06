Das SRK gilt mit 500’000 Mitgliedern als grösste humanitäre Organisation der Schweiz. Dem Schweizerischen Roten Kreuz, das laut eigenen Angaben auch in 38 anderen Ländern im Einsatz ist, gehören 24 Kantonalverbände an sowie vier Rettungsorganisationen, der Blutspendedienst und der Rotkreuzdienst. Das SRK ist nicht zu verwechseln mit dem weltweit tätigen Internationalen Roten Kreuz (IKRK). Dieses hat seinen Sitz ebenfalls in der Schweiz.