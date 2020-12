Neue Eskalation im Fall «Carlos»: Jetzt hat er auch die unzerstörbare Spezialzelle zerstört

Um diese Sondereinsätze zu beenden, hat der Kanton Zürich ein neues Sondersetting installiert. Für 1,85 Millionen Franken hat die Justizvollzugsanstalt Pöschwies einen Spezialtrakt gebaut. Es handelt sich um zwei Zellen, die über Schleusen mit einem eigenen Spazierhof verbunden sind. Die Türen lassen sich ferngesteuert öffnen und schliessen. So soll Brian wie eine Raubkatze vom Innen- ins Aussengehege geführt werden. Die Anlage kostet so viel wie ein Einfamilienhaus, weil sie unzerstörbar sein soll.

Doch Brian gilt noch immer als der gefährlichste Gefängnisinsasse der Schweiz. Wenn er in den Spazierhof geführt wird, werden acht Beamte aufgeboten. Sechs davon tragen Kampfmontur: Schild, Helm und Körperprotektoren. Und dies, obwohl Brian an Händen und Füssen gefesselt ist.

Der Spezialtrakt: Kaum in Betrieb, schon in Reparatur

Am 27. Oktober bezog Brian die neue Zelle. Kurz nach der Ankunft drehte er durch. Mit blossen Händen schlug er auf die Türen zum Spazierhof ein und beschädigte sie so schwer, dass sie seither nicht mehr benutzt werden können. Brian sitzt nun wieder im «Bunker». So heissen die Isolierzellen der Pöschwies.

Wie ist es möglich, dass die teuerste Gefängniszelle der Schweiz so schnell kaputt geht? Das Zürcher Amt für Justizvollzug geht auf Fragen wie diese nicht ein. Die Möglichkeit zur Stellungnahme nutzt das Amt einzig, um einen Werbespot zu platzieren: «Das Angebot des Spazierhofs für gewaltbereite Insassen ist das einzige dieser Art in der Schweiz. Es ist darum davon auszugehen, dass auch andere Kantone an diesem Angebot interessiert sind.»