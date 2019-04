Das gilt auch für die neue Dauerausstellung «Geschichte Schweiz» im Landesmuseum, was der Ausstellungsmacherin Denise Tonella bewusst ist: «Als Schweizerisches Nationalmuseum bieten wir den Besuchern ein Angebot, sich geschichtliches Wissen anzueignen, um sich eine Meinung zu bilden», sagt die Kuratorin. «Damit bekommen sie Werkzeuge, um zu bemerken, wenn jemand die Geschichte instrumentalisiert.»

Geschichte ist gewesen und somit eigentlich ein Fakt. Doch so einfach ist das nicht mit der Geschichtsschreibung, weil in der Interpretation die Möglichkeit der Instrumentalisierung liegt.

Sie erscheint dann mit den Burgunderkriegen erstmals auf dem europäischen Parkett, zudem werden erst dann die Gründungslegenden von Tell und Rütlischwur aufgeschrieben. Es ist auch die Zeit, in der die Bündnisse zwischen den eidgenössischen Orten enger werden.

Einerseits um darzustellen, wie gross die Kriegsbedrohung vor allem während des Zweiten Weltkriegs war. «Wir wollen zeigen, wie schwierig es war, in dieser Zeit als neutrales Land die Balance zu halten», sagt Tonella. So stehen Schweizer Geschütze im Raum, die zum einen den Wehrwillen zeigen, aber auch, wie die Schweiz viele Waffen an Hitler-Deutschland verkaufte. Andererseits wird der soziale Aufbruch im 20. Jahrhundert illustriert mit der Frauenbewegung und den entstehenden ökologischen Strömungen.

Der letzte Raum ist der Gegenwartsgeschichte gewidmet, was Tonella für mutig hält, ist die Geschichte in diesem Jahrhundert ja noch nicht geschrieben. Gezeigt werden aktuelle Herausforderungen wie das Klima und die Überalterung. Auch dabei gehe es nicht darum, Positionen zu beziehen, sondern verschiedene Stimmen und Haltungen zu einem Thema zu vermitteln, damit sich die Besucher selber eine Meinung zu den Problemen des 21. Jahrhunderts bilden könnten.

Wie diese Herausforderungen gemeistert werden, ist offen. Klar wird mit der Ausstellung aber, dass auch das Werden und Sein der Schweiz keine historische Selbstverständlichkeit ist, sondern dass es zu verschiedenen Zeiten auch ganz anders hätte kommen können.