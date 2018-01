Die Autobahnvignette 2018 gibt es an Tankstellen, bei der Post, in Raststätten, am Zoll, und teilweise im Detailhandel. Am 1. Februar muss sie vorschriftsgemäss angebracht sein. Comparis hat die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt, zusammengetragen, die AZ hat diese Liste noch um einige Punkte erweitert: