Die Invalidenversicherung (IV) hat schon mehrere Reformen hinter sich. Mit dem Ergebnis ist der Bundesrat grundsätzlich zufrieden: Die Zahl der Neurenten sei stark gesunken, sagte Sozialminister Alain Berset bei der Präsentation der Reformpläne. Die IV sei auf Eingliederung ausgerichtet.

Noch nicht zufrieden ist der Bundesrat mit der Entwicklung bei Kindern, Jugendlichen und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Hier seien weitere Massnahmen nötig, schreibt er in seiner Botschaft ans Parlament.

Frühzeitig eingreifen

Künftig sollen Jugendliche möglichst schon während der Schulzeit erfasst werden, wenn der Einstieg ins Berufsleben gefährdet ist. Ab dem 13. Altersjahr sollen sie der IV gemeldet werden können, damit diese Unterstützungsmassnahmen ergreifen kann. Betroffen sind nur Jugendliche, die bereits im Rahmen kantonaler Einrichtungen betreut werden.

Weiter will der Bundesrat Fehlanreize beseitigen. Im heutigen System kann das Taggeld für junge Versicherte deutlich höher sein als der Lohn, den Gleichaltrige ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in der Ausbildung erhalten. Um den Anreiz zur Erwerbstätigkeit zu erhöhen, will der Bundesrat nun das Taggeld der Höhe eines Lohns für Lernende angleichen. In der vorberatenden Sozialkommission (SGK) stand auch zur Diskussion, eine IV-Rente erst ab dem Alter von 30 Jahren zu ermöglichen. Die SGK verwarf diese Idee am Ende.

Kinderrenten senken

Hingegen baute sie eine andere umstrittene Massnahme in die Vorlage ein. Diese betrifft die Rente für Kinder von IV-Rentnern, die heute "Kinderrente" genannt wird und künftig "Zulage für Eltern" heissen soll. Die Zulage soll gesenkt werden, und zwar von 40 auf 30 Prozent der Rente. Damit sollen Fehlanreize korrigiert werden, die bei kinderreichen IV-Rentnern einer Integration entgegenstehen.

Die Befürworter argumentieren, damit liessen sich in der IV Millionen einsparen. Die Gegner erachten die Kürzung als zu einschneidend. Zudem würden andere Sozialversicherungen wie die Ergänzungsleistungen stärker belastet, geben sie zu bedenken.

Änderungen bei Geburtsgebrechen

Weitere Gesetzesänderungen betreffen Geburtsgebrechen. Der Bundesrat will für diese klare Kriterien im Gesetz verankern und die Liste solcher Gebrechen anpassen. Für gewisse seltene Krankheiten soll neu die IV aufkommen müssen.

Dafür soll die Behandlung bestimmter weniger schwerer Krankheiten neu die Krankenversicherung statt die IV übernehmen - etwa Gebrechen, die mit einem einmaligen Eingriff behoben werden können. Kinder mit Geburtsgebrechen und ihre Familien soll die IV enger begleiten.

Begleitung für psychisch Kranke

Ebenfalls mehr Beratung und Begleitung sollen psychisch beeinträchtigte Personen erhalten. Zudem soll die Früherfassung auf Personen ausgedehnt werden, die zwar noch nicht arbeitsunfähig, aber von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind.

Daneben ist ein Personalverleih geplant. Arbeitgeber sollen damit ohne finanzielles Risiko mögliche Angestellte kennenlernen können. Um die Vermittlungschancen nach dem Wegfall der Invalidenrente zu erhöhen, will der Bundesrat die mögliche Bezugsdauer für Taggelder der Arbeitslosenversicherung verlängern. Psychische Erkrankungen sind heute die häufigste Ursache für den Bezug einer IV-Rente.

Stufenloses Rentensystem

Schliesslich nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf für ein stufenloses Rentensystem. Dieses würde das heutige System mit Viertelrenten, halben Renten, Dreiviertelrenten und Vollrenten ablösen. Damit will der Bundesrat erreichen, dass sich Arbeit für IV-Bezüger in jedem Fall lohnt. Heute ist das wegen Schwelleneffekten nicht immer der Fall.

Der Bundesrat schlägt vor, dass - wie heute - eine Vollrente ab einem Invaliditätsgrad von 70 Prozent zugesprochen wird. Die Kommission stimmte dem zu, doch gibt es dazu auch Minderheitsanträge. Bei der letzten IV-Revision, die das Parlament 2013 versenkte, war diese Frage heftig umstritten. Der Nationalrat sprach sich dreimal für 70 Prozent aus, der Ständerat dreimal für 80 Prozent.

Bereits laufende Renten sollen nach dem neuen System berechnet werden, wenn die versicherte Person bei Inkrafttreten noch nicht 60 Jahre als ist und sich der Invaliditätsgrad um mindestens 5 Prozentpunkte ändert.

Die Beratungen zur Revision des IV-Gesetzes werden einige Stunden in Anspruch nehmen. Der Nationalrat hat auch noch für Donnerstag Zeit eingeplant.