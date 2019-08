"Es ist ein weiteres beelendendes Kapitel in diesem Hickhack zwischen der Bundesanwaltschaft und der Aufsichtsbehörde", sagte Aebischer am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Problematisch sei, dass die Angelegenheit die ganze Bundesanwaltschaft lahmlege. "Sie ist momentan in vielen zentralen Dossiers nahezu handlungsunfähig", so Aebischer.

Die Affäre schade nicht zuletzt dem Ansehen und auch der Glaubwürdigkeit der Schweiz. "Das ist sehr ärgerlich aus Sicht der Politik." Aebischer ist Mitglied der Gerichtskommission (GK), welche für die Empfehlung der Wiederwahl von Lauber zuständig ist.

Die Kommission hatte den Entscheid über die Wiederwahl im Mai aufgrund des laufenden Disziplinarverfahren gegen Lauber auf die Herbstsession verschoben. Die Kommission will den Entscheid aber nicht noch einmal aufschieben. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unabhängig vom Zwischenbericht der Aufsichtsbehörde in der Herbstsession entscheiden", sagte Aebischer. Sitzungen finden unter anderem am 28. August und 4. September statt.

Da wird die Kommission entscheiden, ob sie Lauber zur Wiederwahl empfiehlt. Eine Nichtempfehlung fällt faktisch weg, da bei Lauber bisher nicht der "begründete Verdacht" besteht, dass er seine Amtspflicht schwer verletzt hat. Denkbar wäre jedoch, dass die Kommission ein anderes Verfahren vorschlägt.

Die AB-BA hatte Anfang Juli den emeritierten Professor Peter Hänni für die Disziplinaruntersuchung im Fall Lauber eingesetzt. Mit der Disziplinaruntersuchung sollen das Aussageverhalten von Bundesanwalt Lauber gegenüber der AB-BA sowie seine Handlungen innerhalb des Fifa-Verfahrenskomplexes disziplinarrechtlich geklärt werden.

Ein am Freitag veröffentlichtes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts untersagt der AB-BA jedoch, die Untersuchung an externe Fachpersonen zu delegieren. Die Aufsichtsbehörde hat daraufhin entschieden, die Untersuchung selber zu übernehmen.