Nagra Der Ort des stärksten Widerstandes: Hier wird seit Jahrzehnten gegen den Atommüll gekämpft Seit fast 30 Jahren kämpfen die Weinländer gegen den Atommüll. Kurz bevor die Nagra bekanntgibt, wo das Tiefenlager für radioaktive Abfälle hinkommt, keimt Hoffnung auf – dass sich der Widerstand gelohnt hat. Weil nebst aller Geologie auch die Politik eine Rolle spielt.

30 Tonnen schwer und 3,5 Meter hoch ist der Hinkelstein von Landwirt Jürg Rasi. Ein Mahnmal gegen das Tiefenlager. Bild: Andrea Zahler (Marthalen, 6. September 2022)

Jürg Rasi will eigentlich in aller Ruhe Himbeeren pflanzen. Ein neues Projekt – auf einem Acker vor seinem Betrieb im zürcherischen Marthalen. Doch zuerst macht ihm der Regen einen Strich durch die Rechnung. Und dann die Journalisten.

Vom «Tages-Anzeiger», vom SRF, von überallher rufen sie an und wollen von ihm wissen, ob er denn schon wisse, wo das Tiefenlager für radioaktive Fälle hinkommt. Ins Zürcher Weinland? Ins Gebiet Nördlich Lägern im Zürcher Unterland? Oder in die Region Bözberg im Aargau?

Wohin mit dem Atommüll? Seit 50 Jahren sucht die Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) einen Standort. Es ist eine wechselvolle Geschichte. Mehrfach glaubte die Nagra, am Ziel zu sein. Doch die Stimmbevölkerung des Kantons Nidwalden lehnte ein Endlager am Wellenberg in Volksabstimmungen gleich zweimal ab.

2002 erbrachte die Nagra dann den sogenannten Entsorgungsnachweis: Sie wies nach, dass im Benkener Opalinus-Untergrund ein Lager für hoch radioaktiven Müll machbar ist. Doch unter der Ägide des damaligen Energieministers Moritz Leuenberger entschied der Bundesrat vier Jahre später, dass die Nagra neben Benken, der Nachbargemeinde Marthalens, auch andere Standorte evaluieren muss.

Tiefenlager für ein Jahrhundert

Leuenberger startet das ganze Verfahren neu. Seither sucht man auch nicht mehr den Standort für ein Endlager, sondern für ein Tiefenlager. Der Atommüll soll nicht definitiv vergraben werden, sondern während 100 Jahren zurückgeholt werden können. Leuenbergers Sachplanverfahren versprach nicht nur Transparenz, sondern auch die Mitwirkung der betroffenen Regionen. Ein Ausgleich dafür, dass im Kernenergiegesetz das Vetorecht für die Standortkantone gestrichen worden ist.

Seit 2008 wird also an den möglichen Standorten, zunächst waren es sechs, mittlerweile sind es noch drei, in Fachgremien und Regionalkonferenzen über Oberflächenanlagen, Sicherheitsfragen oder sozioökonomische Auswirkungen diskutiert. Partizipationsverfahren nennt sich das offiziell.

Jean-Jacques Fasnacht nimmt einmal monatlich an einer Sitzung des Fachgremiums Sicherheit teil, alle zwei Monate an der Vollversammlung der Regionalkonferenz – seit Jahren. Er sagt: «Mit dem Verfahren wird die Bevölkerung mitgenommen, ohne dass sie mitbestimmen kann. Die Deutschen finden das super. Doch das ist nicht die Mitbestimmung, wie wir sie in der Schweiz kennen.»

Fasnacht ist Co-Präsident von Klar! (Kein Leben mit atomaren Risiken) Schweiz. Seit bald 30 Jahren kämpft er gegen ein Lager im Zürcher Weinland. Er sagt, das Ziel des langen Prozesses sei immer klar gewesen: «Man wollte die Emotionen tief halten und uns den Pfuus nehmen.» Zumindest bei Fasnacht hat es nicht funktioniert: «Ich renne Marathon», fügt er lachend an.

Seit 28 Jahren im Widerstand gegen ein Tiefenlager: Jean-Jacques Fasnacht. Andrea Zahler

Den Standort Bözberg haben viele schon abgeschrieben

Ebenso die Nagra. Doch diese ist noch längst nicht über der Ziellinie. Am Montag gibt sie den Standort bekannt, wo ab 2050 radioaktiver Müll eingelagert werden soll. Sie spricht von einem wichtigen Meilenstein in diesem Jahrhundertprojekt.

Tiefenlager Inbetriebnahme erst ab 2050 Die Suche nach einem geologischen Tiefenlager für radioaktive Abfälle ist ein aufwendiger Prozess. Seit 2008 ist das Verfahren im Gang. Am Montag gibt die Nagra bekannt, wo das Tiefenlager zu liegen kommt: im Zürcher Weinland (Zürich Nord-Ost), im Zürcher Unterland (Nördlich Lägern) oder im Bözberg (Jura Ost). Erst 2024 wird die Nagra bei den Bundesbehörden ein Bewilligungsgesuch für ein Tiefenlager einreichen. Der Bundesrat wird voraussichtlich 2029 über die Rahmenbewilligung entscheiden, ein Jahr später das Parlament. Eine Volksabstimmung ist wahrscheinlich – die Standortwahl untersteht dem fakultativen Referendum. Selbst wenn alles glattgeht: Die Inbetriebnahme des Tiefenlagers ist erst ab 2050 geplant. Der Verschluss des Gesamtlagers ab 2115. (chm)

Die Fieberkurve in den drei Regionen steigt und auch die Spekulationen nehmen zu. Mit dem Standort Bözberg rechnet niemand, «zu viele Quellen», sagt Fasnacht. Es verbleiben Nördlich Lägern und Zürich Nordost, wie das Weinland offiziell im Verfahren heisst. Auf eigenen Wunsch hin: Denn ein möglicher Standort für ein Tiefenlager zu sein, gilt als imageschädigend.

Derzeit tippen viele Experten auf den Standort Nördlich Lägern. «Alle meine vertraulichen Informationen deuten darauf hin», sagte der ehemalige Nagra-Mitarbeiter André Lambert am Mittwoch gegenüber der «Aargauer Zeitung». Und im Zürcher Weinland tönt es ähnlich. Fasnacht sagt: «Es spricht einiges für Nördlich Lägern. Sowohl geologisch wie auch politisch.» Politisch heisst: wie stark der Widerstand ist. Und der ist in Nördlich Lägern am schwächsten.

Im Weinland indes proben sie den Widerstand seit fast 30 Jahren. Seit 1994 hat die Nagra Benken im Visier; Ende der 90er-Jahre nahm sie erste Bohrungen vor. «Die Nagra hat gedacht, im Weinland wäre der politische Untergrund nicht so hart wie der geologische. Sie hat sich getäuscht», sagt Fasnacht.

Er, der Landarzt, ist ein typischer alt 68er. Aufgewachsen in Basel, politisiert durch den Aufstand gegen das AKW Kaiseraugst; Präsident der Vereinigung von Ärzten für die Verhütung des Atomkriegs. Sein Kampf gegen die Atomenergie ist eine seiner Lebensaufgaben. Geschuldet seinen Kindern und Enkeln, seinen Patientinnen und der Region. 1994 gründete er mit «Bedenken» die erste Widerstandsorganisation gegen ein Endlager.

Partizipation versus Fundamentalopposition

Das Weinland ist klassisches SVP-Land. Landwirtschaftlich und handwerklich geprägt. Eigentlich kein Milieu, das der Atomkraft kritisch gegenübersteht. Das seinen Widerstand mit gelben Atomfässern markiert. Die neue Energiestrategie lehnten die Weinländer Gemeinden gar ab.

Doch der linke Fasnacht hat eben auch ein bürgerliches Pendant. Bauer Rasi führt den bäuerlichen Widerstand gegen das Tiefenlager an. Und während Fasnacht sich im Partizipationsverfahren engagiert, setzt Rasi auf Fundamentalopposition.

2013 erhielt er einen Brief der Nagra, dass die Oberflächenlage eines möglichen Atommülllagers in seiner nächsten Nachbarschaft zu liegen käme, dass eine Zufahrtsstrasse durch sein Land ging. Seither hat er sich vertieft in die Materie und sich manches Gefecht geliefert. Etwa mit Gemeinde, Kanton und Gericht, weil er auf seinem Land einen Hinkelstein aufstellte ohne Baubewilligung. Eine Art Mahnmal gegen das mögliche Endlager und ein Hinweis darauf, dass sich die Weinländer wehren werden wie die Asterix und Obelix gegen die Römer.

Oder auch mit einem einstigen Vizechef der Nagra. Dieser habe ihm beschieden, dass er sich keine finanziellen Sorgen machen müsse. Denn für das Projekt stünden Milliarden zur Verfügung. Rasi schrieb daraufhin einen Brief an die Regionalkonferenz, er sorgte sich darum, wie die Nagra mit der Sicherheit umgehe, wenn sie solche Angebote mache.

Die Medien bekamen Wind davon. Bald einmal war von Bestechung die Rede, mit Anwälten wurde gedroht. Eine Delegation von Nagra und Bund kam auf den Hof zu einer Aussprache – die Sache verlief danach im Sand.

Nördlich Lägern war eigentlich schon vom Tisch

Die Nagra und Benken – das ist keine Liebesgeschichte. Fasnacht sagt, er hätte drei Nagra-Chefs erlebt. Der erste sei noch konfrontativ gewesen. «Heute nehmen sie uns ernst und das macht uns stolz.» Die Regionalkonferenz Zürich Nord-Ost gilt als die kritischste. Dass der Standort Nördlich Lägern überhaupt untersucht wurde, sei auch ihr Erfolg. Denn 2015 siebte die Nagra den Standort zunächst aus.

Zu früh will man sich in Benken nicht freuen. Er habe in den 28 Jahren Nagra gelernt, dass es immer wieder zu Winkelzügen und Verwirrspielen kommt, schreibt Fasnacht. Und selbst wenn: Er habe zwei Seelen in seiner Brust. «Einerseits wäre ich erleichtert, wenn uns ein Endlager erspart bleibt und damit auch das politische Puff und die Querelen ums Geld.

Andererseits: Wo immer das Lager hinkommt, es betrifft uns alle wegen der Sicherheitsrisiken. Wir sind solidarisch mit der Standortregion.» Seine Bewegung Klar! Schweiz würde nicht verschwinden, sondern ihr immenses Know-how der betroffenen Standortregion weitergeben.

Benkens Gemeindepräsident Beat Schmid hätte die Oberflächenanlage des Tiefenlagers direkt vor seinem Dorfeingang. Bild: Andrea Zahler

Noch hat auch Benkens Gemeindepräsident Beat Schmid einen provisorischen Eintrag in seiner Agenda: Infoveranstaltung mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Schmid hofft, dass dieser Termin wieder gestrichen wird. Doch er sagt auch: «Welchen Standort es auch immer trifft: Ich habe riesigen Respekt vor der Arbeit, die auf die Verantwortlichen in den betroffenen Gemeinden zukommt.»