In Näfels in der Gemeinde Glarus Nord rückte die Feuerwehr am Mittwochmorgen aus, weil die Tür einer Scheune brannte. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. In der Nacht darauf verständigten mehrere Anwohner den Notruf, weil die Scheune nun in Vollbrand stand. Personen wurden bei den beiden Bränden nicht verletzt.