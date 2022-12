Nachrichtendienst Bundesrat wurde vom Ukraine-Krieg überrumpelt – wo war eigentlich unser Geheimdienst? Der NDB wisse nicht mehr als Google, glauben manche Politiker. Dabei sind Budget und Stellenetat zuletzt massiv gestiegen.

Der Angriff der Russen könne jederzeit ohne weitere Vorwarnung erfolgen, und zwar gleichzeitig von Norden, Osten und Süden her. «Die Hauptstadt Kiev erscheint direkt bedroht, eine Invasion kann binnen Tagen erfolgen.»

Diese eindringliche Warnung veröffentlichte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag, 17. Februar 2022, in einem Video auf Twitter. Die Briten hatten, wie auch die Amerikaner, schon in den Vortagen und Vorwochen in «Intelligence Updates» auf den drohenden Einmarsch der Russen hingewiesen.

Eine Woche später, am Donnerstag, 24. Februar 2022, startete Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber der Schweizer Bundesrat war völlig überrumpelt. Er trat zwar am gleichen Vormittag zu einer Sondersitzung zusammen, aber vorbereitet war praktisch nichts. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) sagte später am Tag im Schweizer Fernsehen, es herrsche eine «hohe Ratlosigkeit» im Bundesrat, man sei überrascht worden. Die Regierung wusste beispielsweise nicht, wie sie mit den Sanktionen, die die EU bereits angekündigt hatte, umgehen sollte. Es folgte ein kommunikatives Debakel.

In der «NZZ» am Freitag stritt auch Bundespräsident Ignazio Cassis gar nicht erst ab, dass man überrumpelt wurde. Aber er sagte leichthin, «die Nachrichtendienste in den meisten europäischen Staaten» hätten die Lage eben anders eingeschätzt. Man habe die Warnungen «teilweise als Propaganda abgetan».

Der Nachrichtendienst, der nicht mehr weiss als Google?

Die Vorwarnsysteme haben versagt, und das Augenmerk der Politik richtet sich namentlich auf den zuständigen Nachrichtendienst des Bundes (NDB). So ging der NDB, derzeit interimistisch von Vize-Direktor Jürg Bühler geleitet, offenbar davon aus, dass es die Russen, wenn überhaupt, nur auf den Donbass abgesehen hatten.

Im Bundeshaus, wo derzeit die Frühlingssession der Räte stattfindet, wiederholen auffallend viele Politiker den Satz: «Der NDB weiss nicht mehr als Google.» Dabei wurde dem Dienst doch erst vor einigen Jahren eine Stellenaufstockung von 300 auf 400 Stellen genehmigt. Zwischen 2018 und 2021 stiegen die Vollzeitstellen von 314 auf 375, die Ausgaben wuchsen von 82 auf 109 Millionen, der Ausbau geht weiter. Gestärkt wurden Bereich wie Terrorabwehr oder gewalttätiger Extremismus.

«Dienst konzentrierte sich sehr stark auf Terrorbekämpfung»

Was läuft da schief? Bekam der NDB nicht einmal den Tweet der Briten mit? Nationalrat Beat Flach (AG), langjähriger Sicherheitspolitiker der Grünliberalen, sagt: «Mit ist nicht klar, ob der NDB den Angriff der Russen nicht kommen sah, oder ob die Warnungen nicht weitergegeben wurden. Aber mit Sicherheit konzentrierte sich der Dienst zuletzt jahrelang sehr stark auf Terrorbekämpfung. Andere Bereiche wurden vernachlässigt, so wurde das Netz der Verteidigungsattachés gestutzt, die vor Ort immer direkte Informationen hatten. Das rächt sich jetzt.»

In Bern hält sich das Gerücht, dass der NDB seit dem erzwungenen Ausscheiden des schwer führbaren, aber gut vernetzten Direktors Jean-Philippe Gaudin vom Ausland kaum mehr bedient werde. Gaudin war selbst vorher Militärattaché in Paris, und er hatte zudem den Militärischen Nachrichtendienst geleitet. Als NDB-Chef fiel er mit Kritik an Russland auf.

NDB: «Verfolgen Lageentwicklung intensiv»

Hat der NDB vor dem Russen-Angriff gewarnt, wurde er nicht gehört? Der verschwiegene Geheimdienst antwortet nicht auf solche Fragen. Man verfolge die Lageentwicklung intensiv und gemäss gesetzlichem Auftrag, heisst es nur. «Der NDB nutzt dazu alle ihm zur Verfügung stehenden öffentlichen und nicht öffentlichen Quellen. Die detaillierteren Einschätzungen und Szenarien des NDB zum Thema fliessen in Berichte ein, die regelmässig an den Bundesrat sowie an die von der Thematik betroffenen Behörden und Organisationen gehen.»

Diese Berichte gehen an den Sicherheitsausschuss (SiA) des Bundesrats, dem Verteidigungsministerin Viola Amherd (Mitte, Vorsitz), Justizministerin Karin Keller-Sutter und Aussenminister Ignazio Cassis (beide FDP) angehören. Daneben gibt es die Kerngruppe Sicherheit, der derzeit NDB-Vize Jürg Bühler (Vorsitz) sowie EDA-Staatssekretärin Livia Leu und Fedpol-Chefin Nicoletta delle Valle angehören. Der Auftrag der Kerngruppe Sicherheit besteht laut früheren Angaben «primär in der Lageverfolgung und -beurteilung sowie der Früherkennung von Herausforderungen im sicherheitspolitischen Bereich.»

Geheimdienst beantwortet viele Fragen nicht

Auch die Frage, ob die Kerngruppe im Vorfeld des Russen-Einmarsches zusammenkam, beantwortet der NDB nicht. Er verrät nur, dass «die Mitglieder der Kerngruppe Sicherheit in regelmässigem Kontakt» stünden. Auch zu seiner Arbeitsweise und seinen Quellen will sich der Geheimdienst nicht öffentlich äussern, wie er mitteilt. Während die Briten etwa mehrmals pro Tag Lage-Einschätzungen ihrer Geheimdienste ins Netz stellen, hüllt sich der NDB in Schweigen.

Immerhin, es besteht offenbar Grund zur Hoffnung, dass es aufwärts geht. Denn der NDB hält auch noch fest: «Es sei lediglich erwähnt, dass die nationale und internationale Zusammenarbeit nach der üblichen Initialphase, in der alle Behörden zuerst für die Bedürfnisse der eigenen Führung arbeiten, intensiv ist».

Bundesrat führt zu wenig, NDB führt Eigenleben

Insider bemängeln seit langem, dass der NDB nicht richtig geführt wird. Der Bundesrat wisse normalerweise nicht, was er mit den NDB und dessen Berichten anfangen solle, sagt ein Beobachter. Dieses mangelnde Interesse führe zu mangelnder Steuerung durch den Bundesrat sowie zu einem «Eigenleben» des Dienstes. Gefordert ist hier derzeit Verteidigungsministern Viola Amherd (Mitte), der der NDB unterstellt ist.

Auch für den langjährigen Sicherheitspolitiker Beat Flach ist klar: «Es wäre falsch, die Schuld nur beim NDB zu suchen: Wir haben einen Aussenminister, der sagt, Aussenpolitik ist Innenpolitik. Das internationale Netz funktioniert nicht, die Politik hat teilweise versagt.»

A propos: Fest steht, dass der NDB derzeit personell eng mit dem Aussendepartement (EDA) des Bundespräsidenten verbunden ist. So war Markus Seiler NDB-Chef, bis ihn Cassis im November 2017 als Generalsekretär und starken Mann ins EDA holte. Der neue NDB-Direktor (ab April 2022) und Nachfolger von Gaudin ist dafür ein Mann aus dem EDA: Christian Dussey, zuletzt Botschafter im Iran. Er ist der Ex-Ehemann von Tania Cavassini, der Direktorin für Ressourcen im EDA.