17 Ziele, konkretisiert in 169 Unterzielen: Bei der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung haben die UNO-Mitgliedsstaaten mit der grossen Kelle angerührt. Sie soll die Welt bis im Jahr 2030 besser machen. Und sie nimmt dafür die Armut ins Visier, den Hunger, die Lohn-Diskriminierung von Frauen, den Klimawandel – und noch vieles mehr.

Als das Werk im Jahr 2015 in New York verabschiedet wurde, waren über 150 Staats- und Regierungschefs an der grossen Feier zugegen. Für die Schweiz reiste Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in die USA und lobte die Agenda als «historisch» und «sehr ambitioniert».

Mittlerweile sind beinahe drei Jahre ins Land gezogen. Und kürzlich hat der Bund in einem Länderbericht erstmals dargelegt, wie er bei der Umsetzung dieses ambitionierten Projekts in der Schweiz vorankommt. Umweltministerin Doris Leuthard, die zusammen mit Aussenminister Ignazio Cassis die Umsetzung der Agenda koordiniert, reist Mitte Monat mit dem Bericht nach New York. Und die Schweizer Magistratin wird dabei ein Fazit ziehen, das aus Sicht des Bundesrats positiv ausfällt. Man sei bei der Umsetzung schon «sehr weit», heisst es in dem Bericht etwa. Von 85 ausgewählten Indikatoren – zum Beispiel der Zahl der Strassenverkehrsunfälle oder dem Frauenanteil in der Politik – zeigen laut dem Bericht 39 Indikatoren einen positiven Trend und 14 einen negativen. Bei 12 Indikatoren gibt es laut dem Bericht keine signifikante Entwicklung, bei 20 war keine Beurteilung möglich.