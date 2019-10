Nach Wahlerfolg: Das planen die Grünen am grossen Schweizer Klimagipfel

Nach dem historischen Wahlerfolg laden die Grünen zum grossen Schweizer Klimagipfel: Noch dieses Jahr sollen sich Parteien und Wissenschaftler an einen Tisch setzen und darüber diskutieren, wie die Schweiz die Klimaziele des Pariser Abkommens tatsächlich erreichen kann.

An vorderster Front engagiert sich ETH-Klimaforscher Reto Knutti. Sein Ziel ist, den Teilnehmern des Gipfels nochmals die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel aufzuzeigen und drängende Fragen zu beantworten. «Die Parteien sollen ruhig streiten, ob die CO2-Reduktion durch Lenkungsabgaben, Verbote oder Subventionen erzielt werden kann. Hauptsache, die Massnahmen sind ausreichend, um die Klimaziele zu erreichen, die der Bundesrat und Paris vorgeben.»

«Ich würde es begrüssen, wenn sich Politiker in der Klima-Diskussion auf Fakten stützen. Einige Leute haben nach wie vor keine grosse Ahnung von der Dringlichkeit des Themas», so Knutti zu watson. Es gebe viele Meinungen, die sich auf ideologische Positionen stützten: «Ich habe grosse Mühe mit dem, was etwa Roger Köppel verbreitet.»

Bereits in Kontakt mit der Politik stehen die Akademien der Wissenschaften Schweiz, die Zehntausende von Forschenden aller Fachrichtungen vernetzen. «Wir helfen gerne mit und bringen unsere Expertise und unser grosses Netzwerk für den Klimagipfel ein», sagt Sprecher Marcel Falk zu watson.

