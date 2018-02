Momentan werden vier der neuen Züge auf dem Streckennetz der SBB bei sogenannten Ertüchtigungsfahrten in Betrieb genommen. Im Normalverkehr werden sie nochmals geprüft. Die SBB hoffen, dass bis zum Fahrplanwechsel 2020 alle 59 Züge in Betrieb sind. Bereits im Jahr 2010 hat Bombardier den Auftrag zum Bau der Züge von den SBB erhalten.

Ziel ist es laut der SBB, "möglichst viel Erfahrung mit den neuen Zügen zu sammeln, damit die technische Reife der Fahrzeuge sowie auch die betrieblichen Abläufe im Hinblick auf den Einsatz ab Fahrplanwechsel im Dezember 2018 optimiert werden können". SBB-Mediensprecher Christian Ginsig erwähnte etwa die Feinjustierung des Fahrwerks.

Ein erster Blick in den Zug zeigt: Er ist hell, zweckmässig und bietet alles, was einem Pendler am Herzen liegt. Was sich aber auch gezeigt hat auf der heutigen Erstfahrt: Für Rollstuhlfahrer ist das Aussteigen tatsächlich schwierig. (phf/sda)