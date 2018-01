Heute haben Sie den US-Finanzminister Steven Mnuchin getroffen. Wie ist das Verhältnis zu ihm und zu Trumps USA?

Ueli Maurer: Mit der Trump-Administration hat sich das Verhältnis stark verbessert. Ich hatte heute bereits mein viertes Gespräch mit dem US-Finanzminister. Wir kennen uns. Mit den Amerikanern sagt man sich den Vornamen, auch wenn das nicht die gleiche Bedeutung hat wie hier. Wir hatten seit Trumps Amtsbeginn schon mehr Kontakt mit den Amerikanern als in den ganzen acht Jahren Obama.

Warum diese neue Offenheit?

Das Umfeld ist anders. Zum Teil haben wir nun Ansprechpartner, die nicht aus der Politik kommen und weniger Erfahrung haben. Das verkürzt die Vorbereitungszeit und die Gespräche sind effizienter.

Das klingt, als wären die USA und die Schweiz dank Trump beste Freunde.

Ich gehe davon aus, dass die Schweiz nicht grundsätzlich Freunde hat. Freunde kann man privat sein, aber die Länder vertreten logischerweise ihre Interessen. In den Verhandlungen muss man dafür sorgen, dass beide Seiten gewinnen können, und dies ist in den Gesprächen mit den USA gegeben. Beide Länder sind starke Volkswirtschaften mit einem grossen Finanzplatz. Da kann sich etwas ergeben.

Unter Trump fährt die USA einen protektionistischen Kurs, was sich auf den Schweizer Export auswirken kann.

Hauptsächlich ging es um Finanzfragen. Trump bringt einen neuen Patriotismus in die Wirtschaftspolitik. Wir hatten nun eine Zeit der Gewinnoptimierung und der hohen CEO-Gehälter. Die Gesellschaft fordert nun, dass Firmen wieder Verantwortung übernehmen. Diese Schiene fährt Trump und ich denke, die weitere Entwicklung wird in diese Richtung gehen. Firmen müssen sich wieder an Werten orientieren.