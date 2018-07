Nach zwei Tagen Negativschlagzeilen – der «Blick» platzierte Fricker auf der Frontseite – gab er den Verzicht auf sein Amt bekannt. «Dies ist das stärkste Zeichen, das ich setzen kann», schrieb er in einem Brief an seine Partei. Es war ein abrupter Rücktritt, ein Abgang, wie er in der Schweiz selten vorkommt.

Heute, neun Monate später, ist es ruhig geworden um Fricker. Er ist Hausmann, kümmert sich um die Kinder, seine Frau arbeitet. Nichts Ungewöhnliches für einen grünen Idealisten. Das Kapitel Politik ist für ihn aber nicht erledigt.