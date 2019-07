Sie ketteten sich an, bauten Barrikaden oder bildeten Menschenketten. Klima-Aktivisten hielten am Montag und Dienstag die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS und die Polizei in Zürich und Basel auf Trab. Ziel Ihrer Aktion: Klimaschädliche Investitionen der Grossbanken anprangern. Die Reaktionen fielen heftig aus. Die Banken reichten Anzeigen unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Nötigung und Sachbeschädigung ein.

Die Polizei löste die Blockaden auf, legte den Aktivisten Kabelbinder an und transportierte sie ab. Die Mehrheit der rund 90 Aktivisten muss nun schon die zweite Nacht in der Zelle verbringen. «Das ist ein neues Level an Repression», sagte eine Sprecherin von der Organisation Climate Justice, die hinter dem Protest steht. Die Umweltorganisation Greenpeace, die ebenfalls an der Aktion beteiligt war, kritisierte, dass sie «wie Verbrecher» behandelt würden.