Nancy Holten ist eine bekennende Kuhglocken-Gegnerin. Für die gebürtige Holländerin ist das Gebimmel Tierquälerei. «Das ist in etwa so laut, wie wenn wir uns einen Presslufthammer direkt ans Ohr halten würden», so Holten. Ihr Einsatz für die Tiere erregte 2014 weltweit Aufsehen.

Doch auch sonst drängt die Wahlaargauerin aus Gipf-Oberfrick gerne ins Rampenlicht. So viel Selbstdarstellung kommt nicht überall gut an.

Unter anderem ist Nancy Holten als Model tätig. Ihre Bilder erschienen jüngst in der Migros-Werbung – was Holten prompt twitterte.