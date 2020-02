Nach «Postauto-Skandal»: Bund überführt auch BLS und SBB dem missbräuchlichen Bezug von Subventionen

(sat) Die BLS, die SBB sowie Besitzer von Anschlussgleisen für den Schienengüterverkehr haben in den letzten Jahren punktuell und aus unterschiedlichen Gründen zu hohe Subventionen bezogen. Das haben Abklärungen der betroffenen Besteller und Unternehmen ergeben. Wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Freitag mitteilt, wollen die Kantone und der Bund als Besteller sowie die Unternehmen die Fälle nun im Detail aufarbeiten. Die zu hohen Zahlungen würden zurückgefordert. Einzelne Transportunternehmen müssten ihre Prozesse und Kontrollen im Subventionsbereich grundsätzlich überprüfen.

BLS müssen 43,6 Millionen Bund und Kanton Bern zurückzahlen

Konkret haben demnach die BLS und ihre Tochtergesellschaft Busland in den Jahren 2011 bis 2018 bei Offerten für Leistungen im regionalen Personenverkehr zu tiefe Erlöse aus dem Tarifverbund Libero eingerechnet. In der Folge zahlten der Bund, der Kanton Bern sowie die weiteren mitbetroffenen Kantone zu hohe Abgeltungen. Mit der BLS ist laut BAV eine Vereinbarung zur Rückzahlung von 43.6 Millionen Franken abgeschlossen worden. Der Kanton Bern als Mehrheitsaktionär der BLS will am Freitag Stellung nehmen.

Im letzten Jahr hatte das BAV bei der BLS bereits ein fehlerhaftes Zinsglättungsmodell entdeckt und dazu eine Rückzahlungsvereinbarung abgeschlossen. Angesichts der Mängel verlangen Bund und Kanton Bern in der Mitteilung vom Freitag von der BLS, Kontrollen und Steuerung in den Subventionsbereichen grundlegend zu überprüfen. Der Verwaltungsrat der BLS habe die entsprechenden Aufträge bereits erteilt. Zudem prüft laut Mitteilung des BAV die Eidgenössische Finanzkontrolle bei der BLS die korrekte Verbuchung von Kosten und Erträgen in den subventionierten Sparten.

SBB beziehen 7,4 Millionen zu viel aus Z-Pass

Bei der Verteilung der Einnahmen des Zürcher Tarifverbundes Z-Pass hat das Bundesamt für Verkehr bei der SBB mehrere systematische Fehler entdeckt. Unter anderem seien die Einnahmen für die Jahre 2012 bis 2019 nicht korrekt zwischen dem eigenwirtschaftlichen Fernverkehr und dem subventionierten Regionalen Personenverkehrs aufgeteilt. Mit weiteren Unstimmigkeiten, sie sich zuungunsten der SBB auswirkten, führte dies unter dem Strich zu einer ungerechtfertigten Belastung des Regionalen Personenverkehrs im Umfang von 7,4 Millionen Franken. Diesen werde die SBB zurückzahlen, schreibt das BAV. Und es fordert die SBB auf, die Verteilung der Einnahmen in den Tarifverbünden zu vereinfachen und transparenter zu gestalten.

Verschiedene Firmen investieren in Anschlussgleise, damit Güterwagen vom öffentlichen Bahnnetz direkt aufs private Firmengelände fahren können. Der Bund leistet daran Finanzhilfen. Das BAV fordert gemäss Gütertransportverordnung die Investitionsbeiträge anteilmässig zurück, wenn bestimmte, vertraglich vereinbarte Transportmengen nicht erreicht werden konnten.

Anschlussgeleise: Bundesanwaltschaft wird eingeschaltet

Laut den jüngsten Abklärungen bestehen laut BAV Anzeichen, dass in den letzten Jahren die Transportmengen in einer BAV-Datenbank nicht korrekt registriert und dadurch Rückforderungen nicht wie vorgesehen abgeklärt wurden. Das BAV hat die Bundesanwaltschaft eingeschaltet, um allfällige strafrechtlich relevante Aspekte abzuklären. Es prüft die Fälle im Einzelnen und hat die nötigen Schritte eingeleitet. Der Schaden dürfte gesamthaft nach ersten Abschätzungen in der Grössenordnung eines tiefen einstelligen Millionenbetrages liegen.

