Und wieder ist alles anders. Nachdem FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Dienstag seinen Rücktritt auf Ende Jahr angekündigt hatte, folgte am Donnerstag das nächste politische Beben. Auch CVP-Magistratin Doris Leuthard gibt ihren Sitz per Ende 2018 ab. Ihre Partei gerät damit für die Ersatzwahlen am 5. Dezember in eine ungleich schwierigere Lage als die FDP. Dort zeichnet sich eine Spitzenkandidatur durch die 54-jährige St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter ab.

Bei der CVP hingegen kommt das Buhlen der Interessenten erst jetzt richtig in Gang. Die Stimmung in der Fraktion ist angespannt. Seit Leuthard vor einem Jahr sagte, sie würde spätestens 2019 gehen, stehen die Erben in den Startblöcken – eine Position, die auf Dauer mehr als ein bisschen unbequem ist.

Verschärft wird die Situation dadurch, dass sich mit dem Luzerner Konrad Graber, dem Bündner Stefan Engler und Parteipräsident Gerhard Pfister die drei aussichtsreichsten Kandidaten aus dem Rennen genommen haben. Damit wird das Kandidatenfeld breiter – und die Rivalitäten nehmen zu. In der Fraktion werde nicht mehr offen diskutiert, sagt ein Mitglied.

Die aussichtsreichsten Bundesratskandidaten von der CVP: