Nach Horror-Crash am Bözbergtunnel: Wie sicher sind unsere Strassen?

Es sind schwere Unfälle, die sich in nur wenigen Tagen ereignet haben. Auf der A3 bei Effingen streifte am Mittwoch ein Porsche einen Sattelschlepper und prallte ins Heck eines weiteren Autos. Dieses wurde gegen einen Lastwagen geschleudert und zerquetscht. Drei Personen starben.

Am Sonntag floh in Galgenen SZ ein Autofahrer vor der Polizei, raste über einen Kreisel und wurde in ein Wohnhaus katapultiert. Das Haus brannte ab. Zufall oder kommt es auf Schweizer Strassen wieder häufiger zu schweren Unfällen?

Die Statistik zeichnet ein widersprüchliches Bild. Zwar sind die Unfall-Toten im Vergleich zu den 70er- und 80er-Jahren massiv gesunken. Doch zuletzt stagnierten die Zahlen. Sie stiegen 2018 sogar wieder leicht an. 233 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Schweizer Strassen tödlich verunglückt. Davor waren es 230 sowie 216. Auch die Zahl der Schwerverletzten nahm wieder zu.