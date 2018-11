Die Schweiz soll das neue Doppelbesteuerungsabkommen mit Saudi-Arabien nicht in Kraft setzen: Das forderte gestern die Wirtschaftskommission des Nationalrats mit 23 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung. Es ist das bisher stärkste Signal der Schweiz an das arabische Land, seit dessen Geheimdienstler in Istanbul den regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi ermordet haben.

Bevor das Parlament das Abkommen weiter diskutiere, brauche es eine neue politische Strategie des Bundesrats gegenüber Saudi-Arabien, schreibt das parlamentarische Gremium in einer Mitteilung: «In den Augen der Kommission drängt sich dieser Beschluss insbesondere nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi auf.» Aufgrund dieses Mordes sei eine grundlegende Überprüfung der Beziehungen zu Saudi-Arabien notwendig.