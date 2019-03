Beliebteste harte Droge: Die hohe Kaufkraft macht die Schweiz zum idealen Handelsplatz für Suchtmittel. Das hält «Sucht Schweiz» in einer aktuellen Publikation fest. Kokain ist, abgesehen von Cannabis, die beliebteste illegale Droge in der Schweiz. Jährlich werden geschätzte fünf Tonnen umgesetzt. Die Schweizer Städte liegen beim Pro-Kopf-Konsum in einem europaweiten Vergleich ganz vorne. Zuletzt hat die Produktion in Südamerika zugelegt, in Europa wurden in der Folge grössere Mengen beschlagnahmt. Für die Schweiz hat das grössere Angebot, zumindest aus Konsumentensicht, einen positiven Effekt: Das hierzulande verkaufte Kokain ist reiner als auch schon.

Mit Babymilchpulver gestreckt: Eine Studie aus dem Kanton Waadt zeigt: Das in der Schweiz verkaufte Kokain kommt meist aus Südamerika. Über Spanien und die Niederlande gelangt es in die Schweiz. Drogenkurriere schmuggeln das Kokain unter anderem im eigenen Magen. In der Schweiz warten bereits die Zwischenhändler auf ihre Bestellung. Mit Babymilchpulver wird das Kokain gestreckt, bevor es an die Verkäufer und schliesslich die Kunden weitergeht. Gehandelt wird sowohl auf der Gasse als auch im Bekanntenkreis, Bestellungen gehen per Telefon ein, der Onlinehandel, wohl meist übers Darknet, ist noch bescheiden. Organisiert wird der Kokainhandel insbesondere über Händlernetze aus Westafrika.