Nach dem Fall «Solidar Suisse»: Bund prüft, ob weitere staatlichen Gelder an die Konzern-Initiative gingen

24000 Franken zahlte Solidar Suisse an die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) zurück. Die Nichtregierungsorganisation (NGO) hatte Deza-Gelder für ihren «Baumwoll-Report» von 2019 verwendet und darin Kampagne für die Konzernverantwortungsinitiative gemacht. Das ist verboten.

Es gibt aber weitere Studien von NGOs, die der Trägerorganisation der Initiative angehören, Deza-Gelder beziehen und in der Studie Werbung machen für die Konzerninitiative. Brot für alle verfasste vier Studien, drei davon in Zusammenarbeit mit dem Fastenopfer: «Gold in Burkina Faso», «Glencore in der Demokratischen Republik Kongo», «Menschenrechtspolitik der Schweizer Konzerne» und «Die Kautschukplantagen in Liberia und die Verantwortung von Schweizer Unternehmen».

Alle Studien erwähnen die Initiative prominent

In allen vier Studien wird die Konzernverantwortungsinitiative prominent erwähnt. Im 34-seitigen «Kongo-Bericht» etwa mit der ganzseitigen Analyse «Was sich durch die Konzernverantwortungsinitiative ändern würde». Auch Swissaid schreibt in ihrer «Goldstudie» über die Bedeutung der Initiative – und zeigt sogar ihr Logo.