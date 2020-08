Nach Canyoning-Unglück: Vierter Spanier weiterhin vermisst

Die Suche nach dem letzten Vermissten des Canyoning-Unglücks ist weiterhin erfolglos geblieben. Sowohl am Freitagnachmittag als auch am Samstag waren kleine Teams der St. Galler Kantonspolizei im Einsatz wie SRF schrieb. Wie Florian Schneider, Polizeisprecher der Kantonspolizei St. Gallen, am Freitag mitteilte, wird die Kantonspolizei aktiv kommunizieren, falls der Vermisste aufgefunden wird.

Das Canyoning-Unglück hat sich nach einem heftigen Gewitterregen am Mittwochabend ereignet. Vier spanische Touristen, alle 30 bis 48 Jahre alt, waren gemeinsam in der Parlitobelschlucht in Vättis unterwegs. Zwei Frauen gehörten auch zur Touristengruppe, sie waren jedoch zu Fuss unterwegs und schlugen angesichts des Unwetters Alarm. Zwei Canyoning-Rettungspezialisten nahmen die Suche nach den Vermissten in der Schlucht auf. Drei der Männer wurden tot geborgen. Sie alle waren von Gesteins- und Wassermassen rund 300 Meter mitgerissen worden. Der vierte Mann wird seither vermisst. (meb)