Dramatisch wird es nicht

Daniel Böhi, Leiter des Forstamtes Thurgau, sieht „Evi“ grundsätzlich gelassen entgegen: „Wir gehen davon aus, dass dieser Sturm keine grosse Schäden bringen wird, da er relativ schwach ist.“ Lokal würden wahrscheinlich ein paar instabile Bäume umfallen, doch die meisten seien bereits von „Burglind“ umgeworfen worden. Dramatisch werde es im Mittelland sicher nicht, sagt er. In den Alpen könne er es allerdings nicht ganz ausschliessen.

Auch der Direktor von WaldSchweiz, Markus Brunner, rechnet mit deutlich weniger Schäden. Eine genaue Prognose kann er jedoch nicht machen. Das Schlimmste dürfte mit „Burglind“ also bereits überstanden sein. In den Wald zu gehen, empfiehlt sich aber trotzdem nicht. Zu gross ist die Gefahr, von Bäumen, Ästen oder abgeknickten Baumkronen, die noch in anderen Bäumen hängen, getroffen zu werden. Deswegen verzichten die meisten Forstbetriebe die nächsten Tage darauf, im Wald zu arbeiten und das Aufräumen muss warten. „Die Sicherheit des Personals ist an erster Stelle“, sagt Brunner.