Nach Besetzung des Bundesplatzes: Aktivisten zogen durch Berner Innenstadt

(dpo) 48 Stunden lang haben Klimaaktivisten diese Woche den Bundesplatz besetzt und schweizweit für Aufsehen gesorgt. Bereits im Anschluss an die Räumung in der Nacht auf Mittwoch kündigte das Kollektiv Rise Up for Change eine weitere Demonstration zum Ende ihrer Aktionswoche an.

Mehr als 2000 Personen haben sich laut einer Medienmitteilung von Rise Up for Change im Laufe vom Freitagnachmittag auf dem Helvetiaplatz in Bern versammelt. Dabei hielten sie Reden in denen sie unter anderem den schrittweisen Verbot von Benzinautos forderten und eine Reduktion der CO 2 -Emissionen verlangten. Eine Rednerin solidarisierte sich aber auch mit den Biobauern vom Berner Markt, der am Dienstag wegen der Besetzung zum Teil blockiert war. Gemäss den Aktivisten wird Geld gesammelt, um ihre Umsatzeinbussen zu kompensieren.