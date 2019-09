Der Albtraum von Linda Meier* dauert fast schon zwei Jahre: Anfang 2018 war es so schlimm mit dem Husten, dass sie notfallmässig ins Kantonsspital Münsterlingen eingewiesen wurde. Sie wog noch 25 Kilo bei einer Grösse von 1,61 Metern, hatte eine schwere Lungenentzündung und schwebte in Lebensgefahr. Gegen ärztliche Behandlung hat sie sich wochenlang gewehrt.

Sie war so beschäftigt mit Weihnachten. Es sollte das perfekte Fest für die damals viereinhalbjährige Tochter Johanna* und ihren Ehemann werden. Den eigenen Körper spürte sie nicht mehr. Noch heute sagt sie: «Es war ein Super-Weihnachten.»

Linda ist in Panik, ihr Leben entgleitet ihr

Linda sitzt am Tisch bei ihren Eltern im Thurgau. Eine 41-jährige Frau, zart wie eine Feder mit viel zu dünnen Armen und grossen Augen. Etwas mehr als 35 Kilo. Linda ist magersüchtig. Sie selbst sträubt sich gegen diesen Begriff. Sie fühle sich wohl mit ihrem Gewicht, betont sie. In ihrer Familie seien alle dünn.

Den körperlichen Zusammenbruch hat sie überlebt. Knapp vier Wochen bleibt sie im Spital, dann soll sie entlassen werden – das glaubt sie jedenfalls. Doch statt nach Hause wird Linda gegen ihren Willen in die Psychiatrische Klinik Münsterlingen gebracht. Die fürsorgerische Unterbringung hat der Ehemann beantragt. Sie ist in Panik, ihr Leben entgleitet ihr Stück für Stück, sie will zur Tochter, möchte ihre Familie zurück.

Es kommt noch schlimmer. Über seinen Anwalt habe ihr Mann ihr mitteilen lassen, das er sich scheiden lassen will, berichtet sie. Es habe sie getroffen wie ein Schlag aus heiterem Himmel. «An Weihnachten hat er noch beteuert, wie sehr er mich liebt.»