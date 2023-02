Sicherheitskonferenz Ignazio Cassis: «Wir stehen vor einer militärischen Eskalation» Aussenminister Ignazio Cassis vertritt die Schweiz zusammen mit der Verteidigungsministerin Viola Amherd an der Sicherheitskonferenz in München. Cassis sieht wenig Hoffnung, dass es im russischen Krieg gegen die Ukraine zu einer Lösung kommt, im Gegenteil.

«Leider ist zurzeit keine Lösung in Sicht, zumindest nicht kurz- oder mittelfristig», sagte Aussenminister Ignazio Cassis nach seinen bilateralen Treffen in München gegenüber SRF. Viel Hoffnung gebe es nicht, dass sich die Situation in der Ukraine beruhigen könnte.

Es zeigte sich auch, dass die Positionierung der neutralen Schweiz nicht mehr so selbstverständlich ist wie auch schon. «Zwar musste ich die Neutralität nicht verteidigen oder für sie werben, aber darüber sprechen schon», so Cassis.

Ignazio Cassis ist pessimistisch, was den Krieg in der Ukraine betrifft. Martial Trezzini / EPA

Momentan entwickeln sich an der Kriegsfront neue russische Offensiven. Cassis schätzt die Situation pessimistisch ein: «Im Moment, so habe ich das Gefühl, gibt es keinen Raum für Verhandlungen. Wir stehen vor einer militärischen Eskalation. Das spürt man hier gut.»

Einzig der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski habe, so Cassis, bei seinem Auftritt zumindest ein kleines positives Signal ausgesendet, als er gesagt hat, man sehe sich nächstes Jahr in München wieder, nach dem Krieg. Ob das reiner Hoffnung entsprang oder einer nüchternen Lagebeurteilung, sei nicht zu erkennen gewesen, schreibt SRF weiter.

Sicherheitskonferenz endet mit Diskussionen über Zukunft Europas

Zum Abschluss geht es bei der Münchner Sicherheitskonferenz um die künftige Sicherheitsarchitektur für Europa. Unter anderem werden dazu die Regierungschefs von Schweden, Ulf Kristersson, und Estland, Kaja Kallas, mit EU-Chefdiplomat Josep Borell diskutieren. Bei weiteren Veranstaltungen werden sich auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und SPD-Chef Lars Klingbeil zu den Folgen des russischen Angriffskriegs äussern, der seit fast einem Jahr andauert.

Abseits des Ukrainekriegs, der die dreitägige Konferenz thematisch dominierte, steht am Sonntag zudem eine Expertenrunde zur Lage in Israel, Palästina und dem Nahen Osten auf der Agenda - hierzu wird unter anderem der frühere israelische Premierminister Ehud Olmert in München erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenski hatte die Sicherheitskonferenz am Freitag mit einer Videoansprache eröffnet. Anschliessend sprachen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron, der oberste chinesische Aussenpolitiker Wang Yi und US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Tagung, zu der rund 40 Staats- und Regierungschefs sowie fast 100 Minister erwartet wurden.

Die russische Führung ist erstmals seit mehr als 20 Jahren nicht eingeladen. Auch die iranische Führung und Politiker der AfD haben anders als in den Vorjahren keine Einladung erhalten. (cwu/dpa)