Motion Wenn die Forderung nach mehr Transparenz für einmal von linker Seite nicht unterstützt wird Die Mehrheit des Parlaments will, dass die paritätischen Kommissionen der Gesamtarbeitsverträge künftig ihre Jahresberichte offenlegen. Damit soll das «eigenartige Businessmodell der Gewerkschaften» ein Ende finden. Grüne und SP finden das überflüssig.

Für einmal kommt die Forderung nach mehr Transparenz von bürgerlicher Seite: In einer Motion fordert die Mehrheit der nationalrätlichen Wirtschaftskommission, dass die sogenannten «paritätischen Kommissionen der für allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge» künftig ihre Jahresberichte offenlegen müssen. Sie sollen aufzeigen, wie die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einkassierten Beträge verwendet werden. Der Nationalrat hat der Motion im vergangenen Herbst bereits zugestimmt, am Mittwoch berät der Ständerat über die Forderung.

Zur Erklärung: Paritätische Kommissionen sind meist als Vereine organisiert. Sie setzen sich aus Vertretern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite einer bestimmten Branche zusammen. Zu den Aufgaben dieser Kommissionen zählt mitunter, zu kontrollieren, ob der Gesamtarbeitsvertrag der Branche eingehalten wird. Bei Verstössen erfolgen Meldungen an die zuständigen Behörden. Zudem setzen sich die paritätischen Kommissionen für die Förderung der Berufs- und Weiterbildung ein.

Grund für die Motion ist laut Ständerat Othmar Reichmuth (Mitte/SZ), «dass sich in den vergangenen Jahren Praktiken eingeschlichen haben, die nicht mehr viel mit dem zweckbestimmten Einsatz der Gelder zu tun haben». So profitieren unter anderem Gewerkschaften von finanziellen Zuschüssen aus dem Fonds der paritätischen Kommissionen. Und zwar beispielsweise in Form einer Entschädigung für den administrativen Aufwand, der entsteht, wenn sie den Arbeitnehmenden einen Grossteil des Beitrags für die Gewerkschaftsmitgliedschaft aus dem Fonds zurückerstatten.

«Das sieht für mich klar nach einem Businessmodell der Gewerkschaften aus, das sicherlich nicht dem Sinn und Zweck der paritätischen Kommissionen entspricht», sagt Reichmuth. Diese Beobachtung mache er beispielsweise in der Baubranche. Deshalb sei es wichtig, dass künftig für alle öffentlich einsehbar ist, wie das Fondskapital der paritätischen Kommissionen verwaltet und wofür es aufgewendet wird. «Nur so können wir überprüfen, ob die Gelder zweckmässig eingesetzt werden», so Ständerat Reichmuth.

Die Gewerkschaften wehren sich nicht gegen die Motion, wie Christian Capacoel von der Unia sagt. Diese renne allerdings offene Türen ein: «Schon heute können interessierte Personen via Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in die Jahresberichte der paritätischen Kommissionen erhalten. Viele veröffentlichen zudem ihre Jahresberichte schon jetzt freiwillig.» Deshalb werde sich auch nach einer Annahme der Motion in der Praxis nicht viel ändern, so Capacoel. Zudem weist er den Vorwurf zurück, wonach sich die Gewerkschaften unrechtmässig aus den Fonds bereichern würden: «In den Statuten der paritätischen Kommissionen ist genau festgehalten, wofür die Beiträge verwendet werden. Und es gibt Kontrollmechanismen, welche die richtige Verwendung sicherstellen.»

Sowohl der Bundesrat als auch SP und Grüne bezeichnen die Motion als unnötige Regulierung. «Sie hätte keine Auswirkungen, weil bereits heute die Kommissionen ihre Rechnungen offenlegen können», sagt Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne/SG). Auch ihre Partei stehe für Transparenz und fordere diese ein. Doch: «Dafür braucht es kein Gesetz. Die Pflicht zur Offenlegung der Jahresberichte können die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände selbstständig beschliessen.» Ryser vermutet viel mehr, dass mit dem Vorstoss Stimmung gemacht werde gegen die Sozialpartnerschaft.