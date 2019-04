Guido S., Zellennummer 307, bulliger Typ, kurz geschorene Haare, silberne Halskette, drückt die Hand kräftig zur Begrüssung. Der Mörder zeigt sich im Besucherraum der Justizvollzugsanstalt Lenzburg von seiner freundlichen Seite. Er bietet das Du an – «Ich bin der Guido» – und später ein paar Münzen für den Kaffeeautomaten, als er das Gespräch für ein Telefonat mit seinem Anwalt kurz unterbricht.

Guido S. setzt sich an einen Tisch und breitet seine Akten aus, die er in bunten Registern geordnet hat. Der 34-Jährige will nachholen, was er in seinem bisherigen Leben verpasst hat: eine Berufslehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Lenzburg ist zwar eine der grössten Strafanstalten der Schweiz, doch dieser Abschluss ist hier nicht vorgesehen. Vollwertige Lehrstellen sind in Gefängnissen rar. In der Zürcher Anstalt Pöschwies gibt es neun Plätze. Guido S. hat aus dem Gefängnis heraus so viele Briefe verschickt und so viele Telefonanrufe gemacht, dass es ihm gelungen ist, Unterstützer für sein Vorhaben in der Verwaltung zu finden und eine Diskussion über eine Grundsatzfrage auszulösen: Welchen Stellenwert hat die Resozialisierung im Strafvollzug?

Die Suche nach einer Antwort führt zuerst zehn Jahre zurück, zum Schenkkreis-Mord von Grenchen. Die Tat sorgte schweizweit für Entsetzen. Eine dreiköpfige Familie wurde ausgelöscht. Der Tatort hätte überall sein können: ein grauer Wohnblock in einer Kleinstadt. Boris Banga war damals Stadtpräsident von Grenchen und nahm an der Beerdigung teil. Er erinnert sich: «Die Tat war ein schwerwiegender Eingriff in das Leben unserer Stadt.» Der Fall habe sich im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Noch heute denke er oft an die Opfer. Ermordet wurden die Eltern Margrit und Pierre Dubey im Alter von 55 und 60 Jahren sowie ihre geistig behinderte Tochter Dania. Sie war 35-jährig. Banga sucht nach Worten und sagt: «Einfach wahnsinnig.»