In der Unia Berner Oberland brodelt es seit einem Jahr. Doch erst ein Medium berichtete bisher über die Konflikte. Die kleine «Jungfrau Zeitung» beschrieb den Machtkampf in mehreren Artikeln. Die Gewerkschafter wenden in ihrem internen Machtkampf ähnliche Methoden an wie in ihrem externen Arbeitskampf. Sie gründen Komitees, protestieren und drohen mit Streik. Lenkt der Gegner nicht ein, drohen sie damit,

an die Medien zu gehen. Die Unia dokumentiert in einem Untersuchungsbericht ein Gespräch zweier verfeindeter Gewerkschafter.

Der eine sagt: «Wir müssen nicht streiken. Wir können der ganzen Schweiz die Geschichte erzählen.»

Am grössten ist die Wirkung, wenn die Kritik an der linken Organisation in einem linken Medium publiziert wird – wie bei der Aufarbeitung im Fall Roman Burger durch die «Wochenzeitung» (siehe weiter unten). Diesmal setzten die Unzufriedenen der Unia ihre Hoffnung auf das Online-Magazin «Republik», wo sie auf offene Ohren stiessen. Das Medium erklärte die Recherche zum Prestigeprojekt. Ein Autorenteam arbeitete monatelang an einem über 40-seitigen Manuskript, das der «Schweiz am Wochenende» vorliegt. Der Titel: «Der Apparat», eine dreiteilige Serie über die Verwandlung der Gewerkschaft Unia in einen «rücksichtslosen Konzern». Geplant war eine grosse Inszenierung mit einem Trailer als Ankündigung, Videos und einem Comic als Illustration.

Doch die «Republik» hat das Projekt gestoppt, weil Zweifel an den beschriebenen Fakten aufkamen. Chefredaktor Christof Moser sagt: «Allgemein gilt: Wir bringen Recherchen dann, wenn alle Fakten verifiziert sind und sie unsere hohen Qualitätsansprüche erfüllen.»

Enttäuscht über die «Republik» wendete sich ein Teil der Unzufriedenen an die «Schweiz am Wochenende». Diese publiziert auf dieser Doppelseite nur, was sich mit Dokumenten belegen lässt. Die Recherche basiert auf einem internen Untersuchungsbericht der Unia, Befragungsprotokollen, internem Mailverkehr, Chatprotokollen, einem Kündigungsschreiben und Akten der Strafuntersuchungen wie zum Beispiel einem Strafbefehl. (mau)