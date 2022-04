Mitteilung

Am 31.08.2021 publizierte diese Zeitung einen Artikel über die Augenärztin Tatjana Josifova. Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat in einem Massnahmenentscheid vom 02.02.2022 festgehalten, dass die Berichterstattung persönlichkeitsverletzende Äusserungen enthielt. Dieser Artikel wurde auf unserem Portal mittlerweile gelöscht. Die Redaktion hat sich mit Frau Josifova aussergerichtlich geeinigt und verzichtet in Zukunft auf eine Weiterverbreitung der betreffenden Äusserungen. (red)