Mit leicht gelockerten Vorschriften: Alle Schulen starten mit Präsenzunterricht

(dpa/agl/sat) Der ursprünglich geforderte Abstand von zwei Metern muss dabei nicht mehr zwingend, aber «wenn immer möglich» eingehalten werden. Dies steht in einem am Montag vom Bundesamt für Gesundheit publizierten angepassten Konzept mit Hygiene- und Lüftungsvorschriften. Es liegt CH Media vor. Kinder und Jugendliche sollen demnach möglichst viel Zeit draussen verbringen. «Das gemeinsame Singen sollte unter Einhaltung der Abstandsregel und bei konstanter Lüftung oder im Freien möglich sein», heisst es in dem Konzept weiter.

Einige Berufsschulen wollen zunächst eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht anbieten, einige Gymnasien wollen erst einmal mit halben Klassen starten. Hochschulen entscheiden selbst, ob und wann sie mit dem Präsenzunterricht wieder starten.

Die Stimmung an seinem Berufsbildungszentrum sei gut gewesen, sagte Georg Berger, Präsident der Schweizerischen Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Viele Schüler wirkten selbstständiger, sie hätten seit der Schliessung der Schulgebäude gelernt, mehr Verantwortung für sich zu übernehmen.