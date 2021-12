Mister Stichentscheid: Das neue Gewicht des Ständeratspräsidenten Der Glarner FDP-Politiker Thomas Hefti präsidiert seit drei Wochen den Ständerat - und fällte während der eben beendeten Wintersession acht Entscheide. Ein Rekord, der dem Amt des Präsidenten neuen politisches Gewicht verleiht.

Der Wunsch, Kosten im Gesundheitswesen besser steuern zu können, hat das Parlament auf die lange Bank geschoben. Der Ständerat lehnte die vorgeschlagene Kostensteuerung des Bundesrats ab – und dies äusserst knapp, mit Stichentscheid des Ratspräsidenten Thomas Hefti (FDP/GL). Das ist insofern erstaunlich, weil SP (8 Sitze), Grüne (6 Sitze) und Mitte (14 Sitze) über eine komfortable Mehrheit im Ständerat verfügen. Doch just die Mitte war sich bei dem Thema uneinig, das sie mittels Volksinitiative durchsetzen will. Das Ergebnis: ein Patt.

Thomas Hefti, dem Präsidenten, obliegt es, in diesem Fall einen Stichentscheid zu fällen. Er entschied sich dagegen.

Es war nicht das einzige Mal, dass der Präsident bei Entscheiden in der vergangenen Wintersession den Ausschlag gab: Ganze acht Mal kam es zu einem Patt und Hefti musste einspringen.

Mehr Stichentscheide als seine Vorgänger

Der Blick zurück zeigt eindrücklich, wie ungewöhnlich eine solche Häufung von Stichentscheiden ist. Zum Vergleich: Raphaël Comte (FDP/NE), der den Rat ab 2015 ein Jahr lang präsidierte, fällte während seines Interregnums einen einzigen Stichentscheid. Ivo Bischofberger (CVP/AI) kam ab 2016 zwei Mal zum Zug, seine Nachfolgerin Karin Keller-Sutter (FDP/SG) ab 2017 vier Mal und Jean-René Fournier (CVP/VS) ab 2018 drei Mal. Dann wurde das nationale Parlament neu bestellt – und die Zahl der Stichentscheide nahm leicht zu. Hans Stöckli (SP/BE) fällte deren vier, Alex Kuprecht (SVP/SZ) im letzten Jahr gar acht.

Die Mitte gibt ihre Macht ohne Not aus der Hand

Damit hat der neue Ständeratspräsident Hefti die Zahl seines Vorgängers bereits erreicht – wobei ihm noch drei Sessionen bevorstehen. Wie erklärt sich diese Häufung? Eine Machtverschiebung gab es von aussen betrachtet keine. Die Grünen haben zwar 2019 Sitze dazugewonnen – allerdings auf Kosten der SP. Das linke Lager ist stabil, der Bürgerblock überwiegt.

Doch eine Erklärung entlang den Parteilinien greift für die Standesvertreter sowieso zu kurz. Thomas Hefti sagt: «Im Ständerat ist es gar nicht so unüblich, dass die Parteilinien aufbrechen. Wir vertreten auch unsere Kantone, das ist ein anderer Hintergrund.» Pirmin Bischof (Mitte/SO) pflichtet bei: «Wir vertreten unsere Kantone. Es ist im Rat sogar verpönt, Parteien zu erwähnen.» Das sei die Chance der kleinen Kammer: «Wir haben Möglichkeiten, über die Parteilinien hinweg Lösungen zu finden.»

Äusserst knappe Mehrheitsverhältnisse im Ständerat

Klar ist indes auch: Die Mitte hätte es in der Hand, über Mehrheiten zu entscheiden. Mit den Stichentscheiden gibt sie diese Macht aus der Hand, also an Ständeratspräsident Hefti ab.

Pirmin Bischof, der im Ständerat die Mitte-Gruppe leitet, entgegnet darauf:

«Bei dieser Häufung von Stichentscheiden handelt es sich um einen Zufall.»

Das mag sein. Es fällt auf, dass sich bei vielen Stichentscheiden einzelne Ständerätinnen und Ständeräte enthalten haben – oder bei der Abstimmung abwesend waren. Insofern war ein Stichentscheid nicht immer zwingend. Allerdings hat der Ständerat die Patt-Situation auch mehrmals nur äusserst knapp verpasst: bei der Unverjährbarkeit von Mord oder bei der finanziellen Unterstützung der Spitäler durch den Bund.

Einen Hinweis auf die eher zufälligen Mehrheiten gibt zudem die Vielfalt an Geschäften, bei welchen Hefti entscheiden musste:

Zwei Mal musste er über Ausgaben in der Budget-Debatte entscheiden. Beispielsweise dass der Bund eine unabhängige Meldestelle bei Misshandlungen finanzieren soll.

Einmal stimmte er für die Zukunft der Gentechnologie, für die Zulassung neuer Technologien und damit gegen das bisher geltende Moratorium.

Weiter strich er die Informationspflicht aus dem Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, das Junge über die Kostenprogression in der Zusatzversicherung hätte aufklären sollen.

Hefti entschied sich - wie eingangs erwähnt - gegen die Kostensteuerung im Gesundheitswesen, hingegen für ein Beschwerderecht der Versicherer bei den Spitallisten der Kantone.

Auch befürwortete er eine pragmatische Änderung in der Verrechnungssteuerreform.

Und schliesslich lehnte er den Mammut-Auftrag an den Bundesrat ab, die Preise der Lebensmittelproduktion im Detail zu analysieren – und zwar von der Herstellung über die Verarbeitung, den Grosshandel und den Einzelhandel bis hin zur Vermarktung.

Natürlich verändern diese Entscheide nicht die Welt. Auch sind längst nicht alle definitiv. So ist der Ständerat bei der Bereinigung der Differenzen in der Budgetdebatte nochmals auf den Entscheid von Hefti zurückgekommen – und hat ihn umgekehrt. Auch ist der Gentech-Entscheid nicht in Stein gemeisselt, weil ihn bisher der Nationalrat ablehnte.

Und trotzdem hat das Amt des Ratspräsidenten, der die Sessionen vorbereitet und für Ordnung im Saal sorgt, nun eine neue Bedeutung erhalten. Hefti sieht dieser Situation gelassen entgegen. «Das Amt des Präsidenten bringt gewisse Pflichten mit sich. Stichentscheide gehören dazu. Wer keine solchen Entscheide fällen will, sollte das Amt meiden. Denn es ist nicht nur transparent sondern äusserst sichtbar, wie der Präsident stimmt.» Der Freisinnige gibt aber an, sich vorzubereiten, wenn die Verhältnisse knapp sind.

Von ungeschriebenen Gesetzen und politischen Eunuchen

Die ungeschriebenen Gesetze des Ständerats sehen nicht nur vor, dass Parteien in den Voten der Ratsmitglieder nicht zu erwähnen sind oder dass Neugewählte während der ersten Session zu schweigen haben, sie verlangen vom Präsidenten auch, bei einem Stichentscheid der Kommissionsmehrheit oder dem Bundesrat zu folgen. Hefti hält es anders: Im Rat gilt das Weisungsverbot. «Jede gewählte Person stimmt ohne Instruktion und nach bestem Wissen und Gewissen. Ich würde mich dagegen wehren, wenn ich gegen meine Überzeugungen stimmen müsste.»

Sukkurs erhält er von seinem Vorgänger Alex Kuprecht:

«Präsidenten sind keine politischen Eunuchen. Sie müssen nach ihren Werten entscheiden.»

Zudem seien sie demokratisch gewählt – und legitimiert zu stimmen. Hefti sagt dazu: «Wenn man wollte, dass der Präsident den Stichentscheid nach einem gewissen Muster fällt, dann müsste man das regeln.» Aber dann bräuchte es vielleicht das Instrument des Stichentscheids nicht.

Die Ständeräte gehen davon aus, dass die Zahl der Stichentscheide in Zukunft wieder abnehmen wird. Hefti sagt, es sei nicht das, was er seit seiner Wahl 2014 als Normalzustand erlebt habe.