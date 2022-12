Mindestlöhne «Heuchelei»: Mit Stimmen der SVP will das Parlament kantonale Volksentscheide aushebeln – zum Ärger von SP-Wermuth In immer mehr Kantonen hat die Bevölkerung einen Mindestlohn festgelegt. Arbeitgeber und Branchenverbände sehen darin einen Angriff auf die Sozialpartnerschaft und die Gesamtarbeitsverträge (GAV). Jetzt erhalten sie Schützenhilfe aus Bundesbern: Der Nationalrat dürfte sich für die Aushebelung der kantonalen Volksentscheide aussprechen – mit Stimmen der SVP.

Ein Arbeiter auf einer Baustelle in Genf. (Archivbild 2012) Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Neuenburg machte 2011 den Anfang. Nach 2015 folgten Tessin, Jura, Genf und Basel-Stadt: Bereits in fünf Kantonen hat sich die Stimmbevölkerung für kantonale Mindestlöhne ausgesprochen. Das ist ein politischer Erfolg für die Linke. In diesen fünf Grenzkantonen, in denen Lohndumping die Bevölkerung beschäftigt, konnte sie umsetzen, womit SP und Gewerkschaften 2014 schweizweit krachend gescheitert sind. 76,3 Prozent und sämtliche Stände lehnten damals die Mindestlohn-Initiative ab, die ein schweizweites Mindestsalär von 4000 Franken pro Monat forderte.

Bürgerlichen Politikern und Wirtschafts- und Branchenverbänden, insbesondere in Tieflohnbranchen wie der Gastronomie, sind die kantonalen Mindestlöhne ein Dorn im Auge. Konkret stören sie sich an der Gesetzgebung in den Kantonen Genf und Neuenburg.

Dort ist explizit festgelegt, dass der kantonale Mindestlohn auch bei Beschäftigungsverhältnissen zum Zug kommt, die einem vom Bundesrat für allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterliegen. Diese Verträge werden von Branchenverbänden und Gewerkschaften, den sogenannten Sozialpartnern, ausgehandelt und vom Bundesrat für allgemein verbindlich erklärt. Dadurch gelten sie für sämtliche Arbeitsverhältnisse einer bestimmten Branche. Das Bundesgericht hielt 2017 in einem Urteil über die Neuenburger Regelung fest, dass kantonale Mindestlöhne, welche die GAV übersteuern, als «sozialpolitische Massnahme» rechtens seien.

Trotz höchstrichterlichem Urteil machten sich die Bürgerlichen daran, die kantonalen Volksentscheide via Bundesparlament zu übersteuern. Und stehen dabei kurz vor einem Erfolg. Am Mittwoch debattiert der Nationalrat über eine Motion, die Mitte-Ständerat Erich Ettlin (OW) vor gut zwei Jahren eingereicht hatte.

Diese verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, der den Vorrang der allgemein verbindlichen GAV über kantonale Mindestlöhne festschreibt. Der Ständerat hat Ettlins Motion im Juni deutlich zugestimmt. Die vorberatende Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) tat dies Ende Oktober äusserst knapp mit elf zu zehn Stimmen.

SVP-Grössen schwenken um

Die knapp unterlegene Minderheit bestand aus Vertretern von SP und Grünen – und den SVP-Mitgliedern Thomas Aeschi (ZG), Magdalena Martullo-Blocher (GR) und Mauro Tuena (ZH). Föderalismus und kantonale Volksentscheide hätten für ihn Vorrang, begründete Fraktionschef Aeschi seinen Entscheid gegenüber dem «Blick». Andere Kommissionsmitglieder aus der SVP hingegen stimmten für die Motion, so etwa Esther Friedli (SG), Vorstandsmitglied bei GastroSuisse.

SVP-Frakionschef Thomas Aeschi. Bild: Keystone

Innerhalb der SVP-Fraktion hat sich jetzt offenbar Friedlis Linie durchgesetzt: «Unsere Fraktion wird dieser Motion grossmehrheitlich zustimmen», sagt Thomas Aeschi gegenüber «CH Media». Damit dürfte sie auch im Nationalrat angenommen werden. Bei der SVP überwiegt laut Aeschi die Meinung, dass der Bundesrat und die Verwaltung die offenen Fragen im Rahmen der Ausarbeitung eines Gesetzesvorschlags sorgfältig abklären sollten. Ob die SVP-Fraktion diesem am Ende zustimmen werde, sei noch offen.

Der Vorwurf, dass sich hier ausgerechnet die SVP über direkte Demokratie und Volksentscheide hinwegsetze, weist Aeschi zurück: «Wir befinden uns hier in einem Konflikt, der nicht nur die Zukunft der Sozialpartnerschaft in Frage stellt, sondern auch komplizierte rechtliche Fragen aufwirft und bürokratische Hürden schafft.»

Er nennt das Beispiel eines Unternehmens, das einem allgemein verbindlichen GAV unterstellt ist und einen Auftrag in einem Kanton erhält, wo ein höherer Mindestlohn gelte. Für die in diesem Kanton geleisteten Arbeitsstunden müsste den betroffenen Mitarbeitern dann anteilsmässig ein höherer Lohn ausbezahlt werden.

SP-Wermuth: «Angriff auf die Demokratie»

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Bild: Keystone

Für SP-Co-Präsidenten Cédric Wermuth (AG) zeigen Aeschis Äusserungen die «für seine Partei typische Heuchelei» beim Thema Volksrechte auf: «Die SVP verteidigt die Demokratie immer nur, solange es den Interessen des Kapitals dient.» Das Bürokratie-Argument sei lediglich ein Vorwand: «Natürlich führen Unterschiede bei den kantonalen Regelungen in der Praxis manchmal zu Auslegungsfragen. Aber diese Mindestlöhne schützen Menschen, die sonst ausgebeutet werden. Das dürfen wir nicht zulassen.»

Der bürgerliche Angriff auf kantonale Mindestlöhne sei ein Angriff auf die Demokratie: «Hier werden kantonale Volksentscheide zu Massnahmen gegen Lohndumping ausgehebelt.» Wermuth warnt mit Blick auf die Gespräche mit der EU vor einem Schuss ins eigene Bein: «Wir können nicht in Brüssel auf den Lohnschutz pochen und ihn dann in der Schweiz schwächen.»