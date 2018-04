Mit ihrer Aussage hat Philomena Colatrella am Sonntag Aufsehen erregt. Die Chefin der CSS-Versicherung regte in einem Interview mit dem "Sonntagsblick" an, die Mindestfranchise von heute 300 Franken auf 5000 oder gar 10'000 Franken zu erhöhen. Sie rechnet damit, dass die Prämien pro Monat um 170 Franken sinken würden.

Kein Verständnis für den Vorschlag hat die Schweizer Patientenschützerin und Aargauer alt Regierungsrätin Susanne Hochuli. Würde er umgesetzt, wäre das heutige Krankenkassensytem am Ende: "Wenn die Kosten für die soziale Abfederung nicht aus den Prämiengeldern bezahlt werden, löst sich ja der bisherige Zweck der Krankenversicherung auf", sagt sie zum "Blick".