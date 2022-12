Migration Täglich über 100 neue Asylgesuche: Nun ergreift der Bund Massnahmen – das sind die Leidtragenden Sie kommen aus der Türkei, Afghanistan oder Syrien: Die Zahl der Asylsuchenden steigt weiter an. Nun hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter erste Massnahmen ergriffen – eine davon erfolgt ausgerechnet auf Kosten der besonders schutzbedürftigen Resettlement-Flüchtlinge.

Das Staatssekretariat für Migration rechnet damit, dass bis Ende Jahr total 24'000 Asylgesuche eingereicht werden. Bild: Francesca Agosta / Keystone

Plus 11,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat: Die Zahl der Asylgesuche steigt weiter an. Im November haben über 3500 Personen in der Schweiz ein ordentliches Asylgesuch gestellt, das sind mehr als 100 neue Gesuche pro Tag. Gleichzeitig hat der Bund 2500 Flüchtlingen aus der Ukraine den Schutzstatus S erteilt. Per Ende November befinden sich über 120'000 Personen im Asylprozess, weitere 61'500 Personen sind im Besitz des Schutzstatus S. Das geht aus der am Montag publizierten Statistik des Staatssekretariats für Migration (SEM) hervor.

Die hohen Asylzahlen bleiben nicht ohne Folgen: Betroffen davon sind nun ausgerechnet die besonders verletzlichen Personen des sogenannten Resettlement-Programms. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtete und das SEM auf Anfrage von CH Media bestätigt, werden «die operativen Arbeiten für die Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen bis im Frühling unterbrochen». Heisst konkret: Vorübergehend akzeptiert der Bund keine vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR übermittelten Gesuche mehr. Dies geschehe «auf Wunsch der Kantone», welche für die Unterbringung der Asylsuchenden zuständig sind, sobald sie von den Bundesasylzentren auf die Kantone verteilt werden.

Zur Erklärung: Das UNHCR überprüft regelmässig, welche Personen die Voraussetzungen für eine dauerhafte Umsiedlung erfüllen, und schlägt den Aufnahmestaaten vor, wen sie aufnehmen sollen. Für die Schweiz trifft dann das SEM unter der Leitung von Christine Schraner Burgener eine Auswahl. Als besonders schutzbedürftig gelten unter anderem gefährdete Frauen und Kinder, verletzte oder kranke Personen sowie Flüchtlinge, die Gewalt oder Folter erlebt haben. Sie alle können weder in ihr Heimatland zurückkehren, noch in dem Land bleiben, in das sie geflohen sind.

Es fehlt an Platz und Personal

Die Schweiz hat sich im Mai 2021 bereit erklärt, in den Jahren 2022 und 2023 total 1820 Resettlement-Flüchtlinge aufzunehmen. Vor allem vulnerable Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und solche, die via Mittelmeer nach Europa fliehen, sollen hierzulande ohne reguläres Asylverfahren Schutz erhalten und integriert werden. Seit Anfang Jahr sind rund 640 der vereinbarten Flüchtlinge in der Schweiz angekommen. Auch wenn der Bund damit nicht auf Kurs ist: «Das Ziel ist weiterhin, bis Ende 2023 wie vorgesehen 1820 Resettlement-Flüchtlinge aufzunehmen», bekräftigt das SEM. Man werde «die operativen Arbeiten weiterführen, sobald es die Lage zulässt».

Dass die Aufnahme der Resettlement-Flüchtlinge nun pausiert wird, geht auf eine Empfehlung des Sonderstabs Asyl zurück. Eingesetzt wurde das Gremium mit Vertretern von Bund und Kantonen im März von Justizministerin Karin Keller-Sutter, und zwar wegen der Tausenden Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Sie begründen die Massnahme damit, dass «die Strukturen von Bund und Kantonen derzeit stark beansprucht sind». Es fehlt nicht nur an Plätzen für die Unterbringung, auch das Personal ist knapp. Und die Lage dürfte sich weiter zuspitzen: Bis Ende Jahr rechnet der Bund mit 75'000 Flüchtlingen aus der Ukraine und rund 24'000 Asylsuchenden – so viele wie seit der Flüchtlingskrise 2015 nicht mehr.

Armee gibt Betten frei

Um alle Asylsuchenden unterbringen zu können, hat das SEM kürzlich auch bei der Armee angeklopft. Wie der Bundesrat am Freitag mitteilte, will die Armee in den nächsten Monaten rund 2700 Betten zur Verfügung stellen. So etwa auf den Waffenplätzen Freiburg, Dübendorf und Thun. Zudem sollen nebst den bereits engagierten Zivildienstleistenden künftig bis zu 500 Armeemitglieder in den Bundesasylzentren mitanpacken.

Nach maximal 140 Tagen in den Bundesasylzentren werden die Asylsuchenden auf die Kantone verteilt. Auch dort hat sich die Lage jüngst verschärft: «Die Kantone gelangen an Grenzen, insbesondere auch punkto Betreuungspersonal», schreibt die Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren in einer Mitteilung. Da «ein erhöhter Zustrom über die Festtage» nicht auszuschliessen sei, nehmen auch die Kantone laufend zusätzliche Unterkünfte in Betrieb.

Angesichts der angespannten Situation ist fraglich, ob das SEM sein Versprechen, bis Ende 2023 alle vorgesehenen Resettlement-Flüchtlinge aufzunehmen, auch tatsächlich einhalten kann.