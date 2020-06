Zwar kümmerten sich wie immer Dutzende Personenschützer des Secret Service um den unmittelbaren Schutz des Präsidenten. Doch die Hauptverantwortung für die Unversehrtheit von Trump trug nicht das Personal aus dem Heimatland, sondern die offizielle Schweiz. Denn die Sicherheit von völkerrechtlich geschützten Personen fällt in die Zuständigkeit des jeweiligen Gaststaats, es ist eine hoheitliche Aufgabe. So regeln das internationale Abkommen. In deren Wirkungsbereich fallen Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und weitere Personen, die in einem offiziellen Auftrag ihre Regierung repräsentieren.

Hinter vorgehaltener Hand kommen Schweizer Polizisten bis heute ins Schwärmen. Die Rede ist «von einem der grössten Sicherheitsevents in jüngerer Zeit»; vergleichbar nur noch mit einer Messe des Papstes vor Zehntausenden Gläubigen in Genf und einem viertägigen Staatsbesuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping: Die Visite von US-Präsident Donald Trump am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos diesen Januar war für die hiesigen Sicherheitsbehörden eine grosse Kiste.

Federführend bei einem Besuch in der Schweiz sind die Spezialisten des Bundesamts für Polizei (Fedpol). Sie erstellen im Vorfeld eine Gefährdungsbeurteilung der betroffenen Person, wobei sie dabei weltpolitische Aspekte ebenso berücksichtigen wie mögliche Störaktionen oder Attentatspläne. Die Fedpol-Analytiker koordinieren sich mit den ausländischen Delegationen, organisieren Transfers – im Fachjargon «Verschiebungsrouten» genannt –, stellen ein Sicherheitsdispositiv zusammen und bieten Personenschützer auf. Laut Gesetz erfüllt der Bund diese Aufgaben «in Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden». Heisst: Ausführend ist jeweils die zuständige Kantonspolizei.

Rekord bei Konferenzen und Anlässen auf multilateraler Ebene

Die Besuche völkerrechtlich geschützter Personen bedeuten viel Arbeit. Im zurückliegenden Jahrzehnt kamen immer mehr Politpromis in die Schweiz, wie neueste Zahlen des Fedpol zeigen. Begleiteten hiesige Sicherheitskräfte im Jahr 2010 noch 1040 Besucherinnen und Besucher, waren es 2019 deren 1318. Ein neuer Höchstwert. Für den Bund bedeute dies mehr Koordinationsarbeit und für die betroffenen Polizeikorps eine Mehrbelastung, sagt ein Fedpol-Sprecher.

Die Zahl der völkerrechtlich geschützten Personen sei volatil. Sie ist abhängig von den internationalen Konferenzen und Anlässen in der Schweiz. «2019 gab es in der Schweiz auf multilateraler Ebene mehr Teilnehmende an Konferenzen und Anlässen als in den Vorjahren», so der Sprecher. Weil internationale Konferenzen und Ministertreffen wegen der Coronakrise während Wochen ausgefallen sind, dürften es dieses Jahr weniger sein – eine Art Verschnaufpause.

Das Gros der Topbesuche betrifft nicht etwa Regierungsvertreter, die sich in Bern mit Bundesräten treffen. Zwar halten sich nach offiziellen Angaben auch im Bundeshaus immer mehr solche Gäste auf. Doch die meisten reisen nach Genf, wo viele internationale Organisationen ihren Sitz haben. Ebenso steuern staatliche Würdenträger das WEF in Davos an; zuletzt genossen dort 130 Gäste völkerrechtlichen Schutz.

Seine längste Autofahrt hatte der US-Präsident in der Schweiz

Nicht jeder Gast ist dabei so exponiert wie US-Präsident Trump. Sein diesjähriger Besuch in den Bündner Bergen war für die Schweizer Behörden in mehrfacher Hinsicht speziell. Ihre Sicherheitsanstrengungen waren noch umfangreicher als sonst. Der eine Grund dafür: Laut Polizeiangaben war die Gefährdungseinschätzung von Trump höher als bei seinem WEF-Besuch 2018, vor allem wegen des schwelenden Konflikts der Amerikaner mit dem Iran. Ende Januar lag die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani durch eine US-Drohne erst wenige Wochen zurück.