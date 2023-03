Tele M1

Menziken Erneuter Einbruch in Gemeindehaus bringt Asbestfasern hervor Das Gemeindehaus Menziken wurde erneut Ziel eines Einbruchs. Der Tresor wurde aufgebrochen, wodurch Asbestfasern ausgetreten sind. Das Büro, in dem der Tresor stand, muss nun vorübergehend geschlossen werden.

Bereits zum zweiten Mal verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt in das Gemeindehaus in Menziken. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselbe Täterschaft handelt, wie beim Einbruch im Dezember des vergangenen Jahres.

Über ein aufgebrochenes Seitenfenster stieg die Täterschaft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gemeindehaus ein und knackten den Tresor. Durch den aufgebrochenen Tresor konnten nun Asbestfasern festgestellt werden. Das Büro in dem der Tresor stand, wurde deswegen vorübergehend geschlossen.

Bei der Täterschaft handelt es sich vermutlich um dieselben wie beim Einbruch im Dezember des vergangenen Jahres. «Die Tatumstände lassen Rückschlüsse darauf ziehen, dass es sich um die gleiche Täterschaft handelt», erklärt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. «Die wissen genau, wie sie reinkommen. Das sind Profis», sagt Andreas Mäder, Vizeammann von Menziken. Eine Alarmanlage soll jetzt zukünftige Einbrüche verhindern.