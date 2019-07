Marc Glaisen will 2008 den Horrorfilm «Vinyan» schauen und besucht das Kino, das als einziges in Genf den Film ausstrahlt. Doch Glaisen wird der Zugang zum Saal verweigert: Weil der Paraplegiker auf den Rollstuhl angewiesen ist und deshalb nicht alleine über die Stufen in den Kinosaal und wieder hinaus kommt, dürfe er den Film nicht anschauen. Das Kino könne seine Sicherheit nicht garantieren.

Die Betreiber argumentieren, das Risiko sei zu gross, falls etwa ein Brand ausbrechen würde. Trotz mehreren Gesprächen und der Beteuerung seitens Glaisen, die volle Verantwortung zu übernehmen, bleibt ihm der Zugang zum Kino verwehrt.

Glaisen fühlt sich ob des verweigerten Zugangs diskriminiert. Denn der Film, den er sehen will, zeigt nur das besagte Kino. Er kann also nicht auf andere Kinos ausweichen, die rollstuhlgängig wären. Marc Glaisen beschreitet den Rechtsweg und verlangt 5000 Franken Entschädigung für die erlittene Diskriminierung.

Denn laut Gesetz bestehen nicht nur Auflagen für öffentliche Gebäude und Infrastruktur, diese behindertengerecht zu gestalten. Auch Private, die öffentliche Dienstleistungen anbieten, dürfen Behinderte nicht diskriminieren. Dazu gehören neben Kinos auch Restaurants, Stadien und Banken.