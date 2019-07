(sda) Das Programm «Pluribus» von den Forschern Noam Brown und Tuomas Sandholm setzte sich bei über 10'000 gespielten Händen in der Poker-Variante «No Limit Texas Hold’em» mit insgesamt sechs Spielern häufiger durch als echte Poker-Cracks. Die beiden Wissenschaftler veröffentlichten ihre Ergebnisse diese Woche in der Fachzeitschrift «Science».

Bisherige Computer-Programme hatten sich auf das Besiegen eines einzelnen Gegners beim Pokern beschränkt – darunter die Software «Libratus» von Brown und Sandholm sowie das Programm «DeepStack» eines Entwickler-Teams von der University of Alberta in Edmonton (Kanada). Nach Angaben der Forscher stellen Spiele mit mehr als zwei Teilnehmern jedoch höhere Anforderungen an den Computer.

Anforderungen wachsen mit Spielerzahl

Brown und Sandholm entwickelten deshalb eine Software mit dem Namen «Pluribus», die die Komplexität der Spielsituation reduzieren soll. «Pluribus» wurde zunächst erprobt und trainiert, indem es «No Limit Texas Hold’em» gegen fünf Kopien von sich selbst spielte. Später liessen die Forscher die Software in zwei Varianten gegen Menschen antreten: In der ersten Variante spielte der Computer gegen fünf professionelle Poker-Cracks. In der zweiten Variante spielte ein Mensch gegen fünf virtuelle Spieler.

In beiden Konstellationen setzte sich der Computer signifikant öfter durch. Unter den geschlagenen Poker-Profis waren unter anderem der Rekord-Titelträger der World Poker Tour, Darren Elias, und der sechsfache Turniersieger der World Series of Poker, Chris Ferguson. Die Entwicklung der KI hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder in spektakulären Wettkämpfen «Mensch gegen Computer» niedergeschlagen. Vor über 20 Jahren besiegte das Programm «Deep Blue» den früheren Schachweltmeister Garri Kasparow. Vor drei Jahren war eine Software erstmals beim traditionellen asiatischen Brettspiel Go überlegen..

Programme mehr als nur einfache Spielereit

Die KI-Forschungen mit Spielen wie Schach, Go oder Poker dienen letztlich der Entwicklung von kommerziell verwertbaren Algorithmen, etwa in der Entwicklung von Medikamenten oder der idealen Strategie bei der Versteigerung von Mobilfunklizenzen. «Es ist natürlich eine schöne Umgebung, in der man leicht demonstrieren kann, dass man mit KI Fortschritte erzielt», sagte Andreas Hotho von der Universität Würzburg, der nicht an der Studie beteiligt war.

Spiele seien aber nur ein Anwendungsgebiet von KI, die KI-Entwicklung laufe unabhängig von ihnen weiter. Bedeutend seien zum Beispiel die Verbesserung neuronaler Netze und des sogenannten Deep Learnings. Hierbei handelt es sich um Verfahren, bei denen Computer mithilfe von Algorithmen und grossen Datenmengen das Lernen lernen.

«Die Arbeit ist solide und die Leistungen sind technisch sehr beeindruckend – vor allem, was die Rechenleistung und die Rechenzeit betrifft», sagte auch Andreas Holzinger vom Institut für Medizinische Informatik/Statistik an der Medizinischen Universität Graz über die Studie. «Aber es bringt wieder die Frage auf, ob ‹Künstliche Intelligenz› tatsächlich mit menschlicher Intelligenz überhaupt vergleichbar ist oder sein kann und ob es gut ist, überhaupt von ‹superhuman› zu sprechen. Menschliche Intelligenz hat vielfältige Qualitäten – eben nicht nur in einer eng begrenzten Aufgabenstellung.»