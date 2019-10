Mensazwang für Vierjährige: Im Kanton Tessin formiert sich Widerstand

Aktuell verbringen die Kinder sieben Stunden am Stück im Kindergarten. Er habe nichts gegen eine Tagesstruktur, sagt Ferrari. Viele Eltern seien auf eine externe Kinderbetreuung angewiesen, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. «Aber in einem freien Land sollten die Eltern frei wählen können, ob sie mit ihren Kindern zu Mittag essen wollen oder nicht», sagt Ferrari.

Ferrari entdeckte die Problematik vor gut einem Jahr, als sein Sohn ins Kindergartenalter kam. Er und seine Frau hätten das Mittagessen liebend gerne täglich mit ihm und seiner älteren Schwester am Familientisch genossen. Doch die kantonalen Gesetze berauben sie dieser Möglichkeit. Im letzten April gründete Ferrari deshalb mit anderen Eltern den Verein «Aripe» (für eine pädagogisch vernünftige Kindheit). Das Ziel lautet, das staatlich verordnete Mittagessen abzuschaffen. Ferrari und seine Mitstreiter setzen sich weiter dafür ein, dass der Kindergartenbesuch am Nachmittag freiwillig wird.

Mit diesem Beispiel illustriert der zweifache Familienvater Enrico Ferrari, was im Kanton Tessin seiner Meinung nach im Schulwesen falsch läuft: Seit das Bildungskonkordat Harmos 2009 in Kraft getreten ist, ist der Kindergartenbesuch bereits ab vier Jahren obligatorisch. Und nicht nur das. Im Gegensatz zu den Primarschülern dürfen die Kleinsten über Mittag nicht nach Hause. Ennet des Gotthards gilt ein Mensazwang für Vierjährige. Die Bildungsdirektion hat ihn erst kürzlich mit einer Weisung bekräftigt.

Die Schulleitung lässt keine Ausnahme zu. Selbst Kindergärtler mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit müssen sich im Kindergarten verpflegen, ärztliches Attest hin oder her. Die Eltern geben ihrem Kind deshalb eine Mittagsmahlzeit zum Aufwärmen mit.

Ferrari weist darauf hin, dass kein anderer Schweizer Kanton ähnlich strikte Regeln kennt. Dies räumte neulich Bildungsdirektor Manuele Bertoli (SP) in einer Parlamentsdebatte ein. Schliesslich, so Ferrari, müsse man dem unterschiedlichen Entwicklungsstand Vierjähriger Rechnung tragen. «Nicht alle sind in diesem Alter soweit, dass sie problemlos sieben Stunden ausserhalb der Familie verbringen können.»

Ferraris Facebookseite zur Abschaffung der Mensapflicht und der Einführung des freiwilligen Kindergartennachmittags stösst auf Resonanz. Rund 1300 Personen unterstützen das Anliegen. Zahlreiche Eltern haben bereits Ferraris Verein um Unterstützung gebeten. Und Anfang Jahr verlangten mehr als 300 Kindergärtner und Kindergärtnerinnen in einem Brief an die Bildungsdirektion das Ende des Mensazwangs. Das Mittagessen sei stressig und bringe wenig, sagen sie.

Volksinitiative in der Hinterhand

Auf politischer Ebene bemühen sich Vertreter von CVP, SVP und Lega dei Ticinesi, den Mensazwang aufzuheben. Im November trifft sich Ferrari mit der Bildungskommission des Kantonsrats. er wird sie bitten, auch die Forderung nach dem kindergartenfreien Nachmittag aufzunehmen.

Scheitern Ferraris Anliegen im Parlament, lanciert er mit seinem Verein eine Volksinitiative. Die Mensapflicht wurde im Tessin in den 1950er Jahren installiert. Sie gehört quasi zur pädagogischen DNA des Kantons. Erst seit dem Harmons-Zeitalter jedoch müssen die Eltern ihre Kinder zwingend ab vier Jahren in den Kindergarten schicken. 96 Prozent aller Kindergärten verfügen über eine Kantine. Dort ist das Mittagessen obligatorisch.

Professorale Unterstützung

Die Bildungsdirektion attestiert dem gemeinsamen Mittagessen einen hohen erzieherischen Wert. Die Kinder, sagt eine Departementssprecherin, würden Sozialkompetenzen erwerben, Tischmanieren lernen und sich ausgewogen ernähren. Ferrari kontert: «Deutschschweizer Kindergärtler essen auch nicht mit den Händen.» Unterstützung erhält Ferrari von wissenschaftlicher Seite.