Melchsee-Frutt «Der Pilot konnte gerade noch rechtzeitig abspringen»: Kampfjet stürzt im Skigebiet ab – Aviatikexperte schliesst auf unkontrollierten Absturz Glück im Unglück: Der Pilot kann sich beim Absturz auf der Melchsee-Frutt Obwalden mit dem Schleudersitz retten. Die Militärjustiz ermittelt. Doch da es bis zum offiziellen Abschluss der Untersuchungen wohl noch Monate dauert, gibt Aviatikexperte Hansjörg Egger eine erste Einschätzung ab.

Der Tiger-Kampfjet im Schnee – ein Aviatikexperte schliesst auf einen unkontrollierten Absturz. Bild: Militärpolizei

Nur knapp 30 Minuten dauert der Trainingsflug gestern Vormittag, dann nimmt er ein abruptes Ende: Um zirka 9 Uhr stürzt im Obwaldner Skigebiet Melchsee-Frutt ein Tiger-F5-Kampfjet der Schweizer Luftwaffe ab. Auf den Videoaufnahmen von Augenzeugen ist zu sehen, wie sich der Pilot mit dem Schleudersitz rettet. Er bleibt nach ersten Angaben der Armee unverletzt, wird aber von der Rega zur Kontrolle in ein Spital geflogen. Der rot-weiss bemalte Jet liegt im meterhohen Schnee. Trotz der Wucht des Aufpralls kann man den abgestürzten Tiger noch gut als solchen erkennen.

Was genau zum Absturz geführt hat, ist noch unklar. Die Militärjustiz hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Klar ist: Der alte Tiger-Kampfjet ist zusammen mit zwei deutlich jüngeren Maschinen des Typs F/A-18 um zirka 8.30 Uhr auf dem Flugplatz Payerne zu einem Trainingsflug gestartet. Der Tiger war ein sogenannter Sparringpartner der F/A-18. Das heisst, er simulierte den Gegner, die beiden anderen mussten versuchen, ihn zu fokussieren.

Wie Armeesprecher Daniel Reist gegenüber der Nachrichtenagentur SDA erklärt, ist das Gebiet Melchsee-Frutt ein Trainingsraum der Luftwaffe. Reist zeigt sich erleichtert, dass der Jet «nicht in bewohntes Gebiet gestürzt ist und dass sich der Pilot unverletzt retten konnte». Auch sonst seien keine Personen zu Schaden gekommen.

Zugang zu Absturzstelle wurde abgesperrt

Die Absturzstelle befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt bei der Bergstation. Ein Augenzeuge konnte den Absturz beobachten. Gegenüber PilatusToday und Tele 1 beschreibt er gestern Vormittag die Situation folgendermassen:

«Man sieht kein Feuer. Ich sah den Piloten in der Luft. Zuerst dachte ich, es sei ein normaler Gleitschirmpilot.»

Danach ist die Rega eingetroffen, wie auch das Verteidigungsdepartement (VBS) in einer Mitteilung bestätigt. «Der Pilot hat gewinkt und ist etwa 100 Meter gelaufen», berichtet der Leserreporter ­weiter.

Wie ein Augenschein bei der Talstation zeigte, flog die Schweizer Armee gegen 14.30 Uhr Bergungsmaterial von der Talstation zur Absturzstelle auf die Melchsee-Frutt. Der Helikopter, der zum Einsatz kam, war ein Super Puma. Ein Augenschein von der Absturzstelle war nicht möglich. Die Kantonspolizei Obwalden hatte die Strasse auf die Melchsee-Frutt kurz nach dem Ereignis gesperrt. Sie wurde später durch die Militärpolizei abgelöst.

Auch die Bergbahn fuhr nicht. Die Sperre verhängt hat die Militärjustiz. Deren Dauer war am Abend gemäss einem Sprecher noch offen. Der Untersuchungsrichter untersuchte den Schadenplatz am Mittwochnachmittag. Üblicherweise dauern gemäss Militärjustiz-Sprecher Verfahren nach Flugzeugabstürzen Monate bis Jahre.

War es technisches oder menschliches Versagen?

Bis zum offiziellen Abschluss der Untersuchungen dürfte es Monate oder Jahre dauern. Eine erste Einschätzung zum Absturz gibt gegenüber CH Media der Aviatikexperte Hansjörg Egger ab. Der ehemalige Angehörige der Luftwaffe erklärt, dass bei derartigen Trainings wie am Mittwoch keine eigentlichen Luftkämpfe ausgetragen würden.

Aviatikexperte Hansjörg Egger. Bild: Hansjörg Egger

«Deshalb gehe ich auch nicht davon aus, dass es aufgrund einer Luftkampfsituation zu einer brenzligen Lage kam.»

War es ein technisches Versagen? Die Tiger-F5-Kampfjets wurden in den 1970er- und 80er-Jahren gebaut. «Schon viele mussten aus technischen Gründen ausgemustert werden», sagt Aviatikexperte Egger. Deshalb könne ein technisches Versagen nicht ausgeschlossen werden, «obwohl ganz allgemein die meisten Abstürze auf menschliches Versagen zurückzuführen sind».

Egger erinnert an den Absturz einer Ju52 am Piz Segnas. Obwohl es sich um ein altes Flugzeug handelte, war nicht ein technisches Problem Grund für den tragischen Absturz. Wie sich herausstellte, führte ein Fehlverhalten der Piloten zur Tragödie.

17 Bilder 17 Bilder Die Absturzstelle auf der Melchsee-Frutt. Bild: Militärpolizei

Anhand der Bilder schliesst der 69-jährige Aviatikexperte Egger auf einen unkontrollierten Absturz. «Der Pilot konnte gerade noch rechtzeitig abspringen.» Den Schleudersitz ziehe man nur in einer ausweglosen Situation. «Die Piloten versuchen so lange wie möglich, die Situation unter Kontrolle zu bringen oder den Flieger an einen Ort zu lenken, wo er keinen Schaden anrichten kann.» Bei Geschwindigkeiten von 800 Kilometer und mehr pro Stunde gehe es um Sekundenbruchteile.

«Leider ziehen viele Piloten den Schleudersitz zu spät.»

Die Schweizer Luftwaffe hat immer wieder Unfälle zu beklagen – oft auch mit Todesopfern (siehe unten). Trotzdem sieht Aviatikexperte Hansjörg Egger kein Sicherheitsproblem: «Die Schweizer Militärpiloten gehören zu den bestausgebildeten der Welt.» Auch bei der Wartung würden keine Abstriche gemacht.