Peter Böhi, wann waren Sie zuletzt im «Aescher» zu Gast?

Peter Böhi: Am letzten Tag, an dem Nicole und Bernhard Knechtle gewirtet haben, am 4. November. Dabei schwang eine gewisse Wehmut mit, denn der Aescher ist für mich ein Stück Heimat. Ich bin dort zu Freunden gekommen, an einen Ort, an dem ich mich wohl gefühlt habe. Ich bin ein Bergfreund und verbringe einen grossen Teil meiner Freizeit in den Bergen. Deshalb haben Bergwirte einen hohen Stellenwert für mich.

Wie haben Sie den Entscheid der Familie Knechtle, die Pacht aufzugeben, aufgefasst?

Ich war schon ein wenig erschüttert, denn ich habe es nicht kommen sehen. Als der Entscheid dann aber da war, konnte ich es gut nachvollziehen. Man muss Knechtles eigentlich bewundern, dass sie das Ganze alleine gestemmt haben. Sie waren immer unter Strom, von Mai bis November standen sie permanent im Einsatz und haben im Akkord gearbeitet. Eine Familie mit drei Kindern kommt da zu kurz. Selbst bei schlechtem Wetter gab es kaum Ruhezeiten, irgendein versprengter Asiate hat immer den Weg hochgefunden.

Mit Blick auf den «Aescher»: Mit welchen Gedanken lassen Sie das Jahr 2018 Revue passieren?

Ich sehe es so: Mein Bild war nicht die Initialzündung der Entwicklung in diesem Jahr. Das lief bereits über Jahre hinweg. Schon zu Zeiten der Eltern stand über der Tür «Welcome you all». Internationale Gäste kamen schon immer zum «Aescher». Die sozialen Medien im weitesten Sinne sind schuld daran, dass die Entwicklung in dem Masse abgelaufen ist. Mein Bild hat dann noch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen.