Mehrere Ausflügler auf Eis von gefrorenen Seen eingebrochen – eine Person schwerverletzt

Das Schwarzeis auf den Seen im Oberengadin hat in den letzten Tagen sehr viele Besucher angelockt. Die Kantonspolizei Graubünden warnt jedoch, dass es auf den Seen zurzeit sehr gefährlich ist, da diese nicht durchgehend gefroren sind.

Das Eis weise zum Teil grosse Lücken auf, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Samstagabend. Es sei in den letzten Tagen im Oberengadin immer wieder zu Unfällen auf den Seen gekommen.

Personen, die sich auf dem Eis befanden, seien eingebrochen und hätten sich dabei leicht bis schwer verletzt. Die Kantonspolizei Graubünden appelliert an die Bevölkerung, sich nicht auf das vermeintlich sichere Eis zu wagen.

Die Polizeibilder vom Januar: