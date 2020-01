Mehr Schutz für Homo- und Bisexuelle: Coca-Cola schaltet sich in Abstimmungskampf ein

Getränke sind politisch. Diese Erfahrung machte der Einsiedler Bierbrauer Alois Gmür. Als der CVP-Politiker im Nationalrat für ein verschärftes Asylgesetz votierte, drohte die Reitschule in Bern, den bürgerlich gebrauten Gerstensaft nicht mehr im linken Kulturzentrum auszuschenken.

Jetzt wagt Coca-Cola Schweiz einen Ausflug in die Politik. Der Getränkekonzern, Chiffre der Globalisierung schlechthin, hat am Montag via Titelseite von „20 Minuten“ eine landesweite Kampagne lanciert, die für ein „Mitenand“ plädiert: Für Vielfalt, Solidarität, eine bunte diskriminierungsfreie Gesellschaft, unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung.

Wer könnte da widersprechen? Bis jetzt bloss wenige, wie Martin Kathriner, Leiter der Unternehmenskommunikation der Coca-Cola HBC, dem Abfüllungspartner von Coca-Cola Schweiz, am Montag an einem Pressegespräch in Zürich erläuterte. Einige Rückmelder monierten, es gehe der Firma lediglich darum, sich in ein positives Licht zu rücken zwecks Ankurbelung des Umsatzes. Lob erhielt Kathriner von Michel Rudin, dem Co-Präsidenten des Schwulenverbandes Pink Cross.

Die Zustimmung überrascht nicht. Die Wertekampagne kommt erstens in den Regenbogenfarben daher, dem Symbol der LGBTI-Community. Zweitens stimmt das Volk am 9. Februar über die Ausweitung des Antirassismusgesetzes auf die sexuelle Orientierung ab. Gemäss Umfragen wird ein deutliches Ja resultieren - Coca-Cola surft perfekt auf der Welle des Zeitgeistes.