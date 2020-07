Mehr Autofahrer: Wie sich unser Mobilitätsverhalten durch Corona verändert hat

Man gewöhnte sich daran, dass es zu «Corona-Zeiten» kaum Verkehrsmeldungen am Radio gab. Auch Blechlawinen über die Feiertage gab es in diesem Frühling nicht.

Inzwischen sind die Strassen wieder voll wie zuvor – respektive eben sogar noch voller als zuvor. Seit Beginn der Pandemie veröffentlicht Apple Bewegungsdaten, die sie mit ihrer hauseigenen Karten-App in anonymer Form erheben.

Die Entwicklung wird relativ (in Prozent) zum Montag, 13. Januar 2020 angegeben. Demnach sind in der Schweiz zurzeit mehr als eineinhalb mal so viele Autos unterwegs wie noch im Januar. Auch die Fussgänger haben zugelegt, sie kommen auf rund einen Drittel mehr Bewegung als zu «Vor-Corona-Zeiten».

Passagierzahlen haben sich wieder deutlich erholt

Der ÖV hingegen wird noch immer gemieden. Nach einem Einbruch von fast 80% Ende März haben sich die Passagierzahlen zwar wieder deutlich erholt. Noch immer sind aber gemäss Apple rund 10% weniger Leute unterwegs.