Der «Verein Fremdplatziert» hatte nach der Veröffentlichung des Forschungsberichts über die Medikamentenversuche in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen, einen Brief an die Gemeinde Münsterlingen geschickt. «Wir sind entsetzt und tiefst betroffen, was nun ans Licht kam», schreibt Präsident Robert Blaser aus Uesslingen. «Der Verein wünscht von der zuständigen Behörde, dass der Ehrenbürger-Titel per sofort und öffentlich aberkannt wird.» Man hoffe darauf, dass die Gemeinde Münsterlingen zustimme, dass Doktor Kuhn seine Integrität verloren habe. Andernfalls werde man nach anderen Wegen suchen, die Ehrenbürgerschaft aberkennen zu lassen. Blaser betont auf Anfrage, dass man sich diese kleine Geste der Genugtuung gegenüber den Opfern wünsche. Die Forderung nach Aberkennung der Ehrenbürgerschaft sei nur ein kleiner Bestandteil zur Wiedergutmachung. Man gehe davon aus, dass Kuhn diese Ehre für seine Arbeit in der Klinik zuteilwurde und sie nicht einfach so erhalten hätte. Und der Regierungsrat habe sich letztlich nun auch dafür entschuldigt.