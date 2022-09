Warum jetzt der Rücktritt?

Warum gerade jetzt? Die Tätigkeit als Bundesrat habe ihn immer ausgefüllt, so Ueli Maurer. Doch in den letzten anderthalb Jahren habe sich die Frage manifestiert: Was kommt jetzt?

«Die Lust noch etwas Neues zu machen, ist grösser geworden. Ich bin voller Pläne. Biologisch habe ich ja nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte einen Teil meiner Identität zurückgewinnen. Als alt Bundesrat bleibt man Teil der Öffentlichkeit. Aber vielleicht kann ich auch wieder einmal der Ueli sein.»

Er trete weinend zurück, weil er die Arbeit immer gerne gemacht habe. Weinend, weil er ein hervorragendes Team habe. «Wir haben einen der weltweit besten Personalstaff, den ich ungerne verlasse.»

Er werde keine Interviews zum Rücktritt geben. Heute nicht und in der nächsten Zeit nicht. Die Ersatzwahl finde am 7. Dezember statt.