Medienkonferenz «Ja, ich will»: Die St.Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli will Ständerätin werden – sie erteilt einer Bundesratskandidatur eine Abfuhr Die St.Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli (SG) kandidiert für den Ständerat. Der Liveticker zur Nachlese und die Zusammenfassung.

Das Wichtigste in Kürze Esther Friedli (SVP/SG) gibt ihre Pläne für die Zukunft bekannt: Sie kandidiert nicht für den Bundesrat, aber für den Ständerat.

(SVP/SG) gibt ihre Pläne für die Zukunft bekannt: Sie kandidiert nicht für den Bundesrat, aber für den Ständerat. Ständerat: Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die SVP nutzt die Chance mit Esther Friedli. Bereits hat die SP mit der Kandidatur von Nationalrätin Barbara Gysi ihren Anspruch auf den Sitz geltend gemacht.

Esther Friedli (SVP/SG) gibt die Ständeratskandidatur bekannt. KEY

Eine weitere mögliche Anwärterin auf die Nachfolge von Ueli Maurer im Bundesrat winkt ab: Nach zwei Wochen Bedenkzeit will Esther Friedli als St.Galler Ständerätin kandidieren und verlässt das Karussell der möglichen Bundesratskandidierenden. Das erklärte die SVP-Nationalrätin am Freitag vor den Medien in Mels (SG).

Einer der beiden St.Galler Sitze im «Stöckli» wird frei, weil SP-Mann Paul Rechsteiner vor den nächsten Wahlen 2023 bereits auf Ende Wintersession nach 36 Jahren im Bundeshaus seinen Rücktritt angekündigt hat.

Es ehre sie, dass ihr Name als mögliche Nachfolgerin von Ueli Maurer genannt worden sei, sagte Friedli. «Aber aktuell kann ich mir kein Exekutiv-Mandat vorstellen.» Sie sei zu sehr mit Leib und Seele im Toggenburg verwurzelt, den Lebensmittelpunkt nach Bern zu verlagern daher nicht vorstellbar.

«Wenn man etwas macht, dann mit voller Überzeugung. Das wäre bei einer Bundesratskandidatur nicht der Fall.»

Dagegen sei sie «bereit und motiviert», Ständerätin des Kantons St.Gallen zu werden. «Ich will mich für die Anliegen der St.Gallerinnen und St.Galler in der kleinen Kammer einsetzen.» Es sei Zeit, dass nach 13 Jahren wieder ein bürgerlicher Ständerat den Kanton in Bern vertrete. Sie kenne sowohl die Anliegen von Stadt und Land als auch den Politbetrieb in Bern. Zudem sei ihr wichtig, Brücken zu bauen und Lösungen zu erarbeiten. «Das kann ich», betonte sie.

Neben Friedli erklärte Nationalrat Mike Egger, dass er nicht für eine Kandidatur als Bundesrat oder Ständerat zur Verfügung steht. Walter Gartmann, Präsident der SVP St.Gallen, erklärte abschliessend, dass seine Partei keine Bundesratskandidatur nach Bern schicken werden.

Die SVP-Kantonalsektionen haben bis in einer Woche Zeit, der parteiinternen Findungskommission Kandidatinnen und Kandidaten zu melden. Dann finden Anhörungen unter Findungs-Präsident Caspar Bader statt. Die Nomination durch die Fraktion im Bundeshaus ist bislang für den 18. November vorgesehen. Gewählt wird dann am 7. Dezember. Laut Äusserungen der Findungskommission ist davon auszugehen, dass die SVP dem Parlament zwei Personen zur Auswahl stellen wird.

Die St.Galler SVP hat in ihrer inzwischen 30-jährigen Geschichte bereits mehrfach vergeblich versucht, im Ständerat einen Sitz zu ergattern. So etwa 2011, als Parteipräsident Toni Brunner – der Partner von Esther Friedli –, im zweiten Wahlgang dem nun abtretenden SP-Mann Rechsteiner knapp den Vortritt lassen musste. Ebenfalls bereits Interesse an einer Ständeratskandidatur angekündigt hat SP-Nationalrätin Barbara Gysi.

Der Ticker zur Medienkonferenz zum Nachlesen:

Die Medienkonferenz ist bereits zu Ende Und schon ist die Medienkonferenz beendet. Esther Friedli konnte kurz ihr Programm vorstellen. Einen besonderen Reiz bereitete der Partei aber die öffentliche Erwartung auf eine Bundesratskandidatur von Friedli. So zogen ihre Vorredner die Einleitung in die Länge, um die Spannung zu erhöhen. Und auch Friedli machte es spannend mit dem Satz: «Ja, ich will. Ja, ich bin motiviert. Ja - ich will Ständerätin von St.Gallen werden.» KEYSTONE

Warum Friedli nicht in den Bundesrat will Friedli lässt aber auch durchblicken, dass sie nicht der Typ Bundesrätin sei: «Ich bin nicht die Frau der lauten Töne. Ich bin gut strukturiert und wohl überlegt und habe immer ein offenes Ohr für alle.» Allerdings lässt ihr Kantonalparteipräsident Walter Gartmann durchblicken, dass eine Bundesrats-Kandidatur zu einem späteren Zeitpunkt durchaus in Frage kommt. Im Moment verzichte seine Partei aber. Dass ihr Name im Zusammenhang mit Maurers Rücktritt immer wieder gefallen sei, habe sie geehrt. Jedoch: «Aktuell kann ich mir kein Exekutivmandat vorstellen. Ich bin viel zu sehr mit Leib und Seele Unternehmerin, Gastronomin und im Toggenburg verwurzelt. Ich kann mir nicht vorstellen, meinen Lebensmittelpunkt wieder nach Bern zu verlegen. Wenn man etwas macht, muss man es mit ganzem Herzen machen, das wäre bei mir bei einer Bundesratskandidatur nicht der Fall.»

Was will Esther Fridli? Sie will ihre Wohnregion politisch nicht verlassen und als Bundesrätin nur noch in Bern politisieren. Als Ständerätin könne sie ihren Kanton vertreten und bleibe dennoch im Kanton verwurzelt. Im Moment seien ihr die Bevölkerung des Kantons wichtiger. Sie kennt aber die schwierige Ausgangslage: «Wir werden den Ständeratssitz nur gewinnen, wenn all am Seil in die gleiche Richtung ziehen», so Friedli. Sie will sich vermehrt für die Anliegen der St.Gallerinnen und St.Galler einsetzen. Friedli will sich auch gegen die illegale Migration im St.Galler Rheintal einsetzen. Diese steht aktuell besonders im nationalen Fokus, weil wieder vermehrt Flüchtlinge über die Balkanroute über St.Gallen in der Schweiz eintreffen. Es sei Zeit, dass nach 13 Jahren wieder ein bürgerlicher Ständerat den Kanton in Bern vertrete: «Das kann ich.»

Die SVP versuchte es mehrfach - ohne Erfolg Die St.Galler SVP hat in ihrer inzwischen 30-jährigen Geschichte bereits mehrfach vergeblich versucht, im Ständerat einen Sitz zu ergattern. So etwa 2011, als Parteipräsident Toni Brunner – der Partner von Esther Friedli – im zweiten Wahlgang dem nun abtretenden SP-Mann Rechsteiner knapp den Vortritt lassen musste.

Bundesrat oder Ständerat? Esther Friedli hat sich zwei Wochen Bedenkzeit genommen und hat sich entschieden: für den Ständerat. Friedli wird damit zur Konkurrentin der St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi, die den Sitz ihres zurücktretenden Parteikollegen Paul Rechsteiner verteidigen will. Friedli: «Ja, ich will. Ja, ich bin motiviert. Ja - ich will Ständerätin von St.Gallen werden.»

Die Medienkonferenz beginnt Walter Gartmann, Kantonsrat und Präsident der SVP Kanton St.Gallen, stellt die Anwesenden vor und erklärt den Viehschauplatz: «Wir sind gerne auf dem Land, bei den Leuten, bei den Bauern.» Mike Egger macht es spannend: Noch sagt er nicht, was Friedli will. Er erklärt aber, dass die SVP Verantwortung übernehmen will. Er selbst, scherzt er, er wolle weder Bundesrat noch Ständerat werden.

Um 10.30 Uhr informiert Esther Friedli auf dem Viehschauplatz von Mels Esther Friedli tritt um 10.30 in Mels im Festzelt auf dem Viehschauplatz Amperdell vor die Medien. Begleitet wird sie von ihren Parteikollegen: Walter Gartmann, Kantonsrat und Präsident der SVP Kanton St.Gallen

Mike Egger, Nationalrat und Vize-Präsident SVP Kanton St.Gallen Screenshot KEY Will die St.Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli Bundesrätin werden oder eher Ständerätin? Der Rücktritt von Ständerat Paul Rechsteiner (SP/SG) würde der SVP erneut eine Chance eröffnen, nach vielen gescheiterten Versuchen ins «Stöckli» einzuziehen. Obwohl Parteikollege Albert Rösti aktuell als Kronfavorit für den Bundesrat gilt, ist eine Frauen-Kandidatur für die SVP durchaus eine Überlegung wert, denn sie könnte ausserhalb der Partei Anklang finden. Das wäre vor allem dann von Vorteil, wenn eine weitere Partei, etwa die Grünen, der SVP den Sitz in der Landesregierung streitig machen. Denn auch der zweite SVP-Bundesrat ist mit Guy Parmelin aktuell ein Mann. Den Auftritt von Esther Friedli können Sie hier live mitverfolgen.