In der Nacht auf Dienstag kommt es zu weiteren Schneefällen bis in tiefe Lagen, wie der Wetterdienst Meteonews zu Beginn der Woche mitteilt. Am Dienstagmorgen müssten Autofahrer daher mit Problemen im Berufsverkehr rechnen. Im Verlauf des Tages steige die Schneefallgrenze dann wegen auffrischender Winde auf 600 bis 800 Meter an, bevor sie in der darauffolgenden Nacht aufgrund kälterer Luft wieder bis ins Flachland sinken werde.

In den Zentral- und Ostschweizer Bergen ist gemäss Meteonews bis am Wochenende mit einem «massiven Neuschneezuwachs» zu rechnen. Bis am Sonntagabend seien Mengen zwischen 80 und 130 Zentimetern möglich. «Tourengeher und Variantenfahrer sollten sich der Lawinengefahr bewusst sein», warnt Meteonews. Diese erhöhe sich durch den starken bis stürmischen Wind, der erwartet wird. Bereits zu Wochenbeginn herrsche nach den Schneefällen der letzten Tage aber erhebliche Lawinengefahr.